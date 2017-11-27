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Akgöl'de 'allı turna'ları vurdular

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıklarında, kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen 6 flamingo bulundu.

Akgöl'de 'allı turna'ları vurdular

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıklarında, kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen 6 flamingo bulundu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 20:39
Akgöl'de 'allı turna'ları vurdular

KONYA(AA) - Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıklarında, kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen 6 flamingo bulundu.

Fotoğraf çekmek üzere bölgeye giden fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingo ölüleri ile karşılaştı.

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Pekpostalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kenarında 4, su üzerinde ise 2 telef olmuş flamingo bulduklarını belirtti.

Çevrede yaptıkları incelemede çok sayıda boş av tüfeği fişeği bulduklarını anlatan Pekpostalcı, "Kuşlara dokunmaya çekindik ama vücutlarındakilerin saçma yarası olduğunu anladık. Kuşları vurduktan sonra boğazlarını kestiklerini düşünüyoruz." dedi.

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