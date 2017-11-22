Akıllı şehirler Ankara'da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Ankara'da düzenlenecek.

Uluslararası Altın Kentler Derneği Dünya Kent Araştırmaları Merkezi açıklamasına göre, geleceğin akıllı teknolojilerinin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının, sağlık ve güvenlik sistemleri ile kentsel dönüşümün konuşulacağı Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, 13 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirilecek.

Yerel ve uluslararası kamu kurumları, iş dünyasının önde gelen dernek ve birliklerinin resmi destekleri ve katılımları ile EurAsia Strategies tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan sektörde önde gelen kurumların akıllı şehirler ve yerel yönetimler alanındaki yeni fikirleri, fırsatları ve en son teknolojik gelişmeleri paylaşmak için bir araya geldiği uluslararası ve üst düzey bir iş platformudur.



Zirveye Romanya'nın önceki Başbakanı ve Transilvanya'nın en büyük Belediyesi Cluj-Napoca, Amman ve Tirana Belediye Başkanları dışında ayrıca Zaragoza, Bilbao, Zagreb, Venice, Tirana, Tbilisi, Tallinn, Sofia, Seville, Reykjavik, Palermo, Malaga, Lviv, Chisinau, Kiev, Skopje, Amman, Ghent, Florence, Genoa, Torino, Warsaw, Southend-on-Sea, Vilnius, Dnipro, Acharnes, Helsinki, Arhus, Bratislava, Budapest, Burgas, Odessa, Tehran, Thessaloniki şehirlerinden de belediye başkanları, başkan yardımcıları ve temsilciler katılacak.



Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi'nde bu yıl 500'ün üzerinde delege ve Türkiye’den ve yurt dışından alanında önde gelen 80’in üzerinde lider konuşmacılar yer alacak. Zirve süresince, interaktif panel tartışmaları ve ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, kentsel dönüşüm, inovasyon, ekonomi, yatırım, finans, enerji, güvenlik, altyapı ve inşaat, alanları başta olmak üzere özel oturumlar ve paneller gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Direktörü ve Londra merkezli EurAsia Strategies’in Genel Müdürü Fatih Aydın, akıllı şehirlere dönüşüm sürecinin yatırımların ekonomiye sağlayacağı direkt ve dolaylı katkıların, açılacak yeni iş alanları vesilesi ile işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırma gibi pek çok unsur açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Aydın, "Ankara’da düzenlenecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi kapsamında en önde gelen hedeflerimizden birisi de son yıllarda gerçekleşen ve planlanan üst düzey kalkınma projelerinin, hızla gelişmekte olan akıllı şehir proje uygulamalarının da göz önüne alınarak hem yerli hem de global yatırımcıları Ankara’da bir araya getirmek ve ülke ekonomimize katkıda bulunacak işbirliklerinin yapılmasına bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır" ifadelerini kullandı.

