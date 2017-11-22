Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104234
ALTIN
163.751
DOLAR
3.9630
STERLİN
5.2414
EURO
4.6556
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...
Avrupa'da moda Beşiktaş
Avrupa'da moda Beşiktaş
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas:...
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet

Akıllı şehirler Ankara'da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Ankara'da düzenlenecek.Uluslararası Altın Kentler Derneği Dünya Kent Araştırmaları Merkezi açıklamasına göre, geleceğin akıllı teknolojilerinin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının,...

Akıllı şehirler Ankara'da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Ankara'da düzenlenecek.Uluslararası Altın Kentler Derneği Dünya Kent Araştırmaları Merkezi açıklamasına göre, geleceğin akıllı teknolojilerinin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının,...

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:45
Akıllı şehirler Ankara'da konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Ankara'da düzenlenecek.

Uluslararası Altın Kentler Derneği Dünya Kent Araştırmaları Merkezi açıklamasına göre, geleceğin akıllı teknolojilerinin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının, sağlık ve güvenlik sistemleri ile kentsel dönüşümün konuşulacağı Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, 13 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirilecek.

Yerel ve uluslararası kamu kurumları, iş dünyasının önde gelen dernek ve birliklerinin resmi destekleri ve katılımları ile EurAsia Strategies tarafından dördüncüsü düzenlenecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan sektörde önde gelen kurumların akıllı şehirler ve yerel yönetimler alanındaki yeni fikirleri, fırsatları ve en son teknolojik gelişmeleri paylaşmak için bir araya geldiği uluslararası ve üst düzey bir iş platformudur.

Zirveye Romanya'nın önceki Başbakanı ve Transilvanya'nın en büyük Belediyesi Cluj-Napoca, Amman ve Tirana Belediye Başkanları dışında ayrıca Zaragoza, Bilbao, Zagreb, Venice, Tirana, Tbilisi, Tallinn, Sofia, Seville, Reykjavik, Palermo, Malaga, Lviv, Chisinau, Kiev, Skopje, Amman, Ghent, Florence, Genoa, Torino, Warsaw, Southend-on-Sea, Vilnius, Dnipro, Acharnes, Helsinki, Arhus, Bratislava, Budapest, Burgas, Odessa, Tehran, Thessaloniki şehirlerinden de belediye başkanları, başkan yardımcıları ve temsilciler katılacak.

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi'nde bu yıl 500'ün üzerinde delege ve Türkiye’den ve yurt dışından alanında önde gelen 80’in üzerinde lider konuşmacılar yer alacak. Zirve süresince, interaktif panel tartışmaları ve ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, kentsel dönüşüm, inovasyon, ekonomi, yatırım, finans, enerji, güvenlik, altyapı ve inşaat, alanları başta olmak üzere özel oturumlar ve paneller gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Direktörü ve Londra merkezli EurAsia Strategies’in Genel Müdürü Fatih Aydın, akıllı şehirlere dönüşüm sürecinin yatırımların ekonomiye sağlayacağı direkt ve dolaylı katkıların, açılacak yeni iş alanları vesilesi ile işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırma gibi pek çok unsur açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Aydın, "Ankara’da düzenlenecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi kapsamında en önde gelen hedeflerimizden birisi de son yıllarda gerçekleşen ve planlanan üst düzey kalkınma projelerinin, hızla gelişmekte olan akıllı şehir proje uygulamalarının da göz önüne alınarak hem yerli hem de global yatırımcıları Ankara’da bir araya getirmek ve ülke ekonomimize katkıda bulunacak işbirliklerinin yapılmasına bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Akıllı şehirler Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bosna Kasabı'na müebbet
'Bosna Kasabı'na müebbet
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir
Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler
İş Bankası'na 4 ödül
İş Bankası'na 4 ödül
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim