Akıncı davasında karı koca sanıklar savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davada, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski yarbaylar İsmail Aslan ve eşi Emine Gülşen Torunoğlu Aslan savunma yaptı. Darbe girişimine karışmadıklarını ve örgüt üyesi olmadıklarını savunan Aslan çifti, suçlamaları reddetti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında Personel Güvenlik Şube Müdürü olarak çalıştığı darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Harp Okulu'na öğrenci seçimleri için görevlendirildiği İstanbul'da bulunduğunu belirten sanık eski yarbay İsmail Aslan, bu görev için 15 Haziran'da İstanbul'a gittiğini, misafirhanede kaldığını ifade etti.

Aslan, 15 Temmuz akşamı 19.00 civarında bacanağınının evine yemeğe gittiğini, buradayken 22.30-23.00 civarı internet ve televizyondan darbe girişiminden haberdar olduğunu bildirdi.

Eşiyle telefonla konuştuktan sonra Yeşilyurt'taki misafirhaneye geçtiğini ve geceyi de odasında geçirdiğini iddia eden Aslan, ertesi gün okuldaki geçici görevinin iptal edilmesi üzerine özel aracıyla Ankara'ya döndüğünü aktardı.

Aslan, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın tablet bilgisayarının kaybolmasıyla ilgili bir suçlama olduğunu belirterek, "Ne olay öncesi ne olay sonrası bu tablet bilgisayarı görmedim. Varlığından bile haberdar olmadım." dedi.

Mesaisine devam ettiği sırada 1 Ağustos'ta gözaltına alındığını ve bilgisayarların da incelendiğini savunan Aslan, Ünal'ın bilgisayarına rastlanmadığının belirlendiği iddiasında bulundu. Darbe girişiminde görev almadığını, kimseye talimat vermediğini savunan Aslan, tahliyesini talep etti.

İsmail Aslan'ın ardından eşi Emine Gülşen Torunoğlu Aslan savunma yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan Subaylığında yarbay rütbesiyle görev yaparken, darbe girişiminin yaşandığını anlatan Torunoğlu Aslan, 15 Temmuz'da mesai bitiminde eve gittiğini, akşam saatlerinde televizyonu açtığında yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.

Torunoğlu Aslan, olayların darbe teşebbüsü olduğunu ise Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla öğrendiğini ve "şok" geçirdiğini iddia ederek, gece boyunca evinde olduğunu bildirdi.

Sözde atama listesinde göreve devam edeceklerin yanı sıra "Hazine Genel Müdürü" olarak ismine yer verildiğinden 16 Temmuz sabahı haberdar olduğunu ifade eden Torunoğlu Aslan, 19 Temmuz'da mesaideyken gözaltına alındığını anlattı.

Atama listesinde ismine yer verilmesini adının karalanmaya çalışılması olarak değerlendiren Aslan, FETÖ ve darbecilerle bir irtibatı ve bağı olmadığını savundu.

Aslan, kocasıyla 20 aydır cezaevinde olduğunu vurgulayarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.