Akıncı Üssü davasında 24. celse

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 24. celsesine başlandı.
Duruşmada, suç tarihinde 143. filo komutanı olarak görev yapan ve sanıklardan Ekrem Aydoğdu ile F-16 kullanarak bombalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazer poduyla işaretleyen sanık eski binbaşı Mustafa Azimetli'nin çapraz sorgusuna devam ediliyor.
Muhabir: Ferdi Türkten,Aylin Sırıklı