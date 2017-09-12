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Akıncı Üssü davasında 24. celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 24. celsesi başladı.

Akıncı Üssü davasında 24. celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 24. celsesi başladı.

12 Eylül 2017 Salı 12:01
Akıncı Üssü davasında 24. celse

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 24. celsesine başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının da arasında bulunduğu bazı müştekilerin avukatları ile bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, suç tarihinde 143. filo komutanı olarak görev yapan ve sanıklardan Ekrem Aydoğdu ile F-16 kullanarak bombalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazer poduyla işaretleyen sanık eski binbaşı Mustafa Azimetli'nin çapraz sorgusuna devam ediliyor.

Muhabir: Ferdi Türkten,Aylin Sırıklı

Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü DavasıDarbe GirişimiFETÖTürkiye
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