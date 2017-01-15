Akit TV sunucusu ölümden döndü: Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı

Spiker ölümden döndü: Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı

'nin Ana Haberlerini sunan spikeri Caner Karaer ölümden döndü. Yaya halindeyken Sarıyer'de bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralanan Karaer hastaneye kaldırıldıHaber spikeri Caner Karaer, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. İETT'ye ait bir otobüsün çarptığı Karaer, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Kararer'e aynı istikamette seyir halinde olan İETT'ye ait bir otobüs çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kararer, başını yere vurdu. Kararer ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen ünlü spikerin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.Caner Karaer'in eniştesi olduğunu ifade eden Mesut Okutan ise,''İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şuanda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. 15 dakika sonra tomografisinin çekileceğini söylediler'' şeklinde konuştu.Caner Karaer'e çarptığı iddia edilen otobüs şoförünün ifadesi alınmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.