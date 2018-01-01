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Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib, "2017 yılı içinde İsrail makamlarının izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." dedi.

Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib, "2017 yılı içinde İsrail makamlarının izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:41
Aksa'ya 2017'de 26 bin fanatik Yahudi baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2017 yılında yaklaşık 26 bin fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini belirterek, söz konusu rakamın geçen yıllara oranla rekor sayıya ulaştığına vurgu yaptı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, "2017 yılında İsrail makamlarının izni dahilinde 25 bin 630 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Hatib, önceki yıllara oranla 2017 yılında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın sayısının rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, Yahudi hahamların baskınlara teşvik eden fetvaları ve İsrail hükümetinin desteği çerçevesinde baskınlara katılan fanatik Yahudi sayısında artış yaşandığını vurguladı.

"İsrail’i uyarıyoruz"

Şeyh Hatib Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalışan İsrail’i uyardığı açıklamasında, "Kudüs-ü Şerif’teki mukaddesatın hizmetkarı Majesteleri Kral 2. Abdullah bin el-Hüseyin’in vesayetine bağlı ve sadece Müslümanların olan Mescid-i Aksa’nın 1967’den bu yana devam eden statüsünü değiştirmeye çalışan İsrail’i uyarıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail’in polisinin korumasında 2016 yılında 14 bin 806 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal etmişti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Muhabir: Eshat Fırat

Son Güncelleme: 01.01.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaKudüs İslami Vakıflar İdaresiIşgal Altındaki Doğu KudüsHarem-i ŞeriDünya
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