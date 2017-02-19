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19 Şubat 2017 Pazar 19:38

Akşam yemeğinde birbirlerine bıçakla saldırdılar

5 yıllık evli çift akşam yemeği sırasında çıkan tartışmada birbirine girdi Masadaki bıçakları birbirlerine saldıran karıkoca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Akşam yemeğinde birbirlerine bıçakla saldırdılar
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Akşam yemeğinde birbirlerine bıçakla saldırdılar



Kayseri'de akşam yemeğinde tartışan 5 yıllık evli Şerife Burcu B. ve Sadık B. çifti yemek masasında bulunan bıçaklarla birbirlerini yaraladı. 7 bıçak darbesi alan Burcu, kolundaki bıçakla hastaneye kaldırıldı. Eşlerden ikisinin de durumu ağır.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi, 32 yaşındaki Sadık B. yemek masasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yemek masası üzerindeki bıçağı alan çift birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde buldu. Şerife Burcu, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bıçaklanan eşi Sadık ise, evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Bıçakla yaralanan Sadık da kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Çiftlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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