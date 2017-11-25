Akşehirli şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
KONYA (AA) - Şırnak'ta operasyon sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve 10 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Nasreddin Mahallesi'ndeki annesi Semra Kazar'ın evine götürülerek "helallik" alındı.
Daha sonra Nasreddin Hoca Meydanı'na getirilen şehit cenazesi, Konya İl Müftü Yardımcısı Yusuf Arıkan tarafından kıldırılan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel de katıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde katıldığı operasyonda 14 Kasım'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Uzman Çavuş Kazar, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olmuştu.
Kazar'ın 1999 yılında Gölcük depreminde babası Metin Kazar'ı kaybettiği, kendisinin de enkaz altından çıkarıldığı öğrenilmişti.
Muhabir: Anıl Kuru,Bayram Uygun