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Albaraka Garaj Fintech Hackathonu

- Albaraka Türk'ün organize ettiği Albaraka Garaj Fintech Hackathonu, 22-24 Eylül'de İstanbul’da düzenlenecek - Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: - "Müşterilerimizin istediği kanallardan istediği zaman bize ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda girişimci adaylarından müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak fikir ve projeler bekliyoruz"

Albaraka Garaj Fintech Hackathonu

- Albaraka Türk'ün organize ettiği Albaraka Garaj Fintech Hackathonu, 22-24 Eylül'de İstanbul’da düzenlenecek - Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: - "Müşterilerimizin istediği kanallardan istediği zaman bize ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda girişimci adaylarından müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak fikir ve projeler bekliyoruz"

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:51
Albaraka Garaj Fintech Hackathonu

İSTANBUL (AA) - Kodlama bilgisi ile finans alandaki en yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirebileceğine inanan yazılımcıların katılacağı Albaraka Garaj Fintech Hackathonu, 22-24 Eylül'de İstanbul’da düzenlenecek.

Albaraka Türk açıklamasına göre, bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk start up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi, finans teknolojileri alanında kod bilgisine güvenen yazılımcıları desteklemeye devam ediyor.

Albaraka Garaj Fintech Hackathonu (Kod Yazılımı), 22-24 Eylül'de Haliç’teki Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilecek. Başvuruların www.albarakagaraj.com adresi üzerinden kabul ve kaydedileceği Albaraka Garaj Fintech Hackathonu kapsamında dereceye giren birinci ekip 10.000, ikinci ekip 7.500 ve üçüncü ekip 5.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. Albaraka Garaj Fintech Hackathonu faaliyeti ile ilgili ayrıntılı programa http://albarakagaraj.com/hackathon.html adresi üzerinden erişilebiliyor.


- "Girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz"


Açıklamada etkinlikle ilgili bilgiler veren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Garaj Fintech Hackathonu geleceğin finans teknolojilerini yeniden şekillendirmek isteyen kodlama, tasarım ve pazarlama ekiplerinin iki gün boyunca fikirlerini demolara/prototiplere dönüştürdüğü ve en sonunda büyük ödül için jüri karşısında sunumların gerçekleştirildiği inovatif, dinamik ve enerjik bir etkinlik olarak planladık." ifadelerini kullandı.

Özellikle katılım bankacılığı iş modellerini içeren iş fikirleri olan girişimci adayları ve şirketlere destek olup yatırım yapmanın sektörün gelişimine olumlu katkı sağlayacaklarına inandıklarını aktaran Utku, "Bunu bir misyon olarak görüyoruz. Bu doğrultuda teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlere hayat vermek ve bu alanda çalışmaları bulunan girişimcileri desteklemek üzere Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni hayata geçirdik. Albaraka Garaj bünyesinde teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Albaraka Garaj Fintech Hackathonu etkinliğini de bu yöndeki hedeflerimiz doğrultusunda tertipledik." diye devam etti.


- "Yeni uygulamalar ile müşterilerimize inovatif çözümler sunmak istiyoruz"


Utku, yeni teknolojilerle birlikte inovasyonun akıl almaz hızına yetişebilmek için partnerlere, fintech girişimlerine ve yıkıcı inovatörlere ihtiyaç bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız, klasik bankacılık kanallarını dışında yeni bir dijital sosyal bankacılık kanalları icat edilmesine öncülük etmek. Özellikle yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerimizin her zaman ulaşabileceği web, mobil, sosyal medya gibi kanallara yeni ödeme kanalları eklemek istiyoruz. Günümüzde ödeme yapma ve ödeme alma ekonomi ve bankacılık dünyasının en önemli ekosistemini oluşturuyor.

Taşları biraz yerinden oynatıp, fiziki posu ortadan kaldırıp yepyeni bir ödeme ve tahsilat yöntemleri geliştiren girişimci adaylarının çalışmalarını destekliyoruz. Müşterilerimizin istediği kanallardan istediği zaman bize ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda girişimci adaylarından müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak fikir ve projeler bekliyoruz. Banka kartları, kredi kartları, nakit harcamalar, online harcamalar derken bireysel hesap yönetimi de gitgide zorlaşıyor. Yeni uygulamalar ile müşterilerimizin tüm nakit akışını yönetebileceği inovatif bir çözüm sunmak istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
AlbarakaAlbaraka Garaj Fintech HackathonHackathonMelikşah Utku
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