Albaraka Türk’ün GYF’leri için gong töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albaraka Türk’ün borsada nitelikli yatırımcılar için işleme açtığı gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) ilişkin, “Albaraka Türk'ün ürünlerinin gayrimenkul sertifikalarından sonra gayrimenkulün menkulleştirilmesi alanında ikinci, geniş kapsamlı, başarılı bir deneme olduğunu düşünüyorum ve başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

Albaraka Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu Batışehir, One Tower ve Dükkan gayrimenkul yatırım fonları, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle işleme açıldı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen törende konuyu değerlendiren Karadağ, katılım bankacılığında başarılı bulduğu Albaraka’yı 3 yatırım fonunu borsada işleme açtığı için tebrik etti. Bankanın başarılı mudaraba ve müşaraka projeleri yönettiğini aktaran Karadağ, bankanın başarısını yeni bir boyuta taşıdığını söyledi.

Albaraka Türk’ün bu adımının diğer portföy yönetim şirketlerine örnek olmasını beklediğini anlatan Karadağ, “Gayrimenkul gibi bilançonun en katı ‘asset’ini menkulleştirebiliyor olmak, menkulleştirmek, ekonominin sağlıklı ve sürdürülebilir finansmanı için çok önemli.” ifadelerini kullandı.





- “Orta ve uzun vadeli finansman gerektiren projeleri menkulleştirmemiz gerekiyor”





Karadağ katılım bankacılığının sermaye piyasalarına artan ilgisinden memnuniyet duyduğuna işaret ederek, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



“Gayrimenkulün bir katılım bankası öncülüğünde menkulleştirilmesi beni ayrıca memnun ediyor. Katılım bankacılığının diğer bankaları takip ettiği eleştirisi hepimizi rahatsız ediyordu. Bu gerçekten alanında bir inovasyon ödülünü de hak ediyor. Ben Albaraka Türk’ün ürünlerinin gayrimenkul sertifikalarından sonra gayrimenkulün menkulleştirilmesi alanında ikinci, geniş kapsamlı, başarılı bir deneme olduğunu düşünüyorum ve başarılı olacağına inanıyorum.

Gerçekten bizim sermaye piyasalarımıza derinlik kazandırabiliyor olduğu için gayrimenkul ve benzeri orta ve uzun vadeli finansman gerektiren projeleri menkulleştirmemiz gerekiyor. Bunu katılım bankacılığı prensiplerine göre menkulleştirdiği ve borsamıza getirdiği için Albaraka Türk yönetimine teşekkür ediyorum.”





- “Bu mekanizmayı inşaallah girişim fonları açısından da değerlendirmeyi düşünüyoruz”





Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, bankanın GYF’lerini borsada yatırımcılara arz ederek, likiditelerine önemli katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.



Utku, şu bilgileri verdi:



“Yatırımcılar, Albaraka Portföy Yönetimi’nin gayrimenkul yatırım fonları Batışehir, One Tower ve Dükkan’ın katılım paylarına borsa üzerinden ulaşabilecek ve fiyatlarını anlık takip edebilecek. Fonlara konu olan üç projemiz toplam 1 milyar liranın üzerindeki bir büyüklükte. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföy yöneticisi durumundayız şu anda.



Bu girişimle birlikte ilk kez gayrimenkul yatırım fonları borsaya kote oluyor. Hatta borsa yatırım fonları dışında borsada işlem görecek ilk yatırım fonları da bu fonlar. O yüzden güzel bir kapı açtığımıza inanıyoruz. Biz bu mekanizmayı inşaallah girişim fonları açısından da değerlendirmeyi düşünüyoruz.”



Fonların yapılan son fiyatlamadan biraz daha uygun fiyatla yatırımcının karşısına çıkarıldığını söyleyen Utku, pazarın hızlıca oluşmasını arzu ettiklerini kaydetti.





- “Nitelikli yatırımcı işlem pazarı da bugün ilk defa Albaraka’nın GYF’leri ile işleme açılıyor”





Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Emin Özer de Türkiye’de ilk defa bir GYF’nin borsada işlem gördüğünü belirterek, fonların Albaraka’nın kurduğu katılım bankacılığı prensiplerine uygun faizsiz fonlar olduğunu kaydetti.



Söz konusu GYF'lerin toplam fon büyüklüğünün 1 milyar 300 milyon lira olduğunu ifade eden Özer, fonların detaylarına ilişkin şunları kaydetti:



“Nitelikli yatırımcı işlem pazarı da bugün ilk defa Albaraka’nın GYF’leri ile işleme açılıyor. Bugün işlem görmeye başlayan fonlarımızın biri Batışehir GYF, 295 bin pay sayısı ve 320 milyon portföy büyüklüğüne sahip. Ağırlıklı olarak konut olan 379 bağımsız bölüm içeriyor ve süreli bir fon olarak 10 yıllığına kuruldu. Bir Emlak Konut – Ege Yapı projesi olan Batışehir aynı zamanda uluslararası ödül de almış yaşayan bir marka projesi olarak dikkat çekiyor. Diğer yatırım fonumuz One Tower GYF. Pay sayısı 395 bin ve portföy büyüklüğü ise 413 milyon TL olan bu fon ise yine süreli olup 7 yıl için kuruldu. Ankara’nın Çankaya Oran semtinde bulunan oldukça prestijli bir marka projesidir. Yine bu projemiz de yaşayan ve tamamlanmış bir projedir.

Son projemiz ise 390 bin pay sayısı ve 402 milyon TL portföy büyüklüğü ile Dükkan GYF. İstanbul’da Basın Ekspress yolunda bulunan İstwest, Kartal’da bulunan Mai ve bir Emlak Konut projesi olan Ataşehir’de bulunan Metropol olmak üzere ağırlıklı olarak ticari gayrimenkullerin yer aldığı, tamamlanmış marka projelerdir.”

Fonların işlem görmeye başlamasını temsilen çalınan gongu, Karadağ, Utku, Özer ve Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz ile Albaraka Türk Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükabacı birlikte çaldı.







