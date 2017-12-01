İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk’ün kendi kaynakları ile oluşturduğu iAlbatros projesi, International Data Corporation (IDC) Türkiye’nin verdiği “2017 Finans Teknoloji Ödülleri”nde iki kategoride ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC Türkiye’nin her yıl düzenlediği finans sektörünün lider kurumlarını buluşturan IDC Türkiye Finans Zirvesi’nde “2017 Finans Teknoloji Ödülleri” sahiplerini buldu.

Yılın en iyi finans teknoloji projelerinin ilan edildiği etkinlikte, Türkiye’deki 30 yıllık tecrübesiyle katılım bankacılığı sektöründe önde gelen bankalardan Albaraka Türk Katılım Bankası iki alanda ödüle layık görüldü.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ödül töreninde yapılan 38 proje başvurusu arasından Albaraka Türk Katılım Bankası, iAlbatros isimli projesi ile “Yönetişim, Risk ve Uyum” kategorisinde birincilik, “Kurumsal Dönüşüm” kategorisinde ise ikincilik ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kendi kaynakları ile oluşturdukları Türkiye’nin ilk Yurt Dışı Katılım Bankacılığı paketi iAlbatros ile Türkiye’deki güncel teknoloji ve bankacılık ürünlerinin yurt dışı şubelerde de kullanımının önünün açıldığını belirterek, "Kullanıcıya dil ve ülke muhasebesi seçim imkanı sunmasıyla öne çıkan iAlbatros, açık sistem teknolojisine dayalı olması, başka ülke mevzuatlarına esnek uyum sağlayabilmesi ve kolayca farklı ülkelere adapte edilebilmesinin yanında çoklu ve artırılabilir dil desteği sağlıyor." ifadelerini kullandı.



