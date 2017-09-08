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Alfa Romeo 33 Stradale 50 yaşında

- Alfa Romeo’nun güncel model gamına ilham kaynağı olan ikonik 33 Stradale modeli, 50'nci yaşını kutluyor

Alfa Romeo 33 Stradale 50 yaşında

- Alfa Romeo’nun güncel model gamına ilham kaynağı olan ikonik 33 Stradale modeli, 50'nci yaşını kutluyor

08 Eylül 2017 Cuma 16:24
Alfa Romeo 33 Stradale 50 yaşında

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo’nun güncel model gamına ilham kaynağı olan ikonik 33 Stradale modeli, bu yıl 50'nci yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo'nun dünyadaki ün ve başarısına ön ayak olan 33 Stradale bu yıl 50'nci yaşını kutluyor. Alfa Romeo geleneğinin en önemli ilham kaynağı ve temsilcilerinden olan 33 Stradale, Arese'deki Museo Storico Alfa Romeo’da (Alfa Romeo Müzesi) düzenlenen geçici sergide tekrar gün ışığına çıkıyor.

“La bellezza necessaria / kaçınılmaz güzellik" adı altında özelleşen sergi, bu yıl 33 Stradale'nin 50'nci yıl dönümü için yapılacak etkinliklerin ilk ayağını oluşturuyor. Ağustos sonunda ziyaretçilere açılan sergi boyunca tam 33 adımda, 33 farklı yarış otomobili gözler önüne serilirken, serginin merkezinde Stradale doğasının temellerini atan 33 Stradale modeli prototipi yer alıyor. Öte yandan 33'ün şasisi üzerinde geliştirilen Carabo, Iguana, 33/2 Speciale, Cuneo ve Navajo gibi konsept otomobiller de sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bundan 50 yıl önce 1967’de, Monza Pisti’nde gerçekleşen Formula 1 Grand Prix'i akşamında ilk kez tanıtılan 33 Stradale modeli, 1920'li yıllardan beri gelen "dört yapraklı yonca" geleneğinin en önemli temsilcilerindendi.

Anahtar Kelimeler:
Alfa Romeo 33 Stradale
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