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Alfa Romeo Formula 1’e geri dönüyor

- Fiat Chrysler Automobiles bünyesindeki Alfa Romeo, 33 yıl aradan sonra dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’e geri dönüyor

Alfa Romeo Formula 1’e geri dönüyor

- Fiat Chrysler Automobiles bünyesindeki Alfa Romeo, 33 yıl aradan sonra dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’e geri dönüyor

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:25
Alfa Romeo Formula 1’e geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki Alfa Romeo, 33 yıl aradan sonra dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’e geri dönüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FCA bünyesindeki İtalya’nın en köklü otomobil markalarından Alfa Romeo, 33 yıl aradan sonra dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’e geri dönüyor. Kökleri itibarıyla Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden olan Alfa Romeo, İsviçreli Sauber F1 Takımı ile 2018 yılının başında Formula 1 dünya şampiyonasına katılabilmek için uzun süreli bir teknik ve ticari ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında kurulan, “Alfa Romeo Sauber F1 Takımı” 2018 yılından itibaren Formula 1’e damgasını vurmak için mücadele edecek. Son teknoloji Ferrari güç ünitesi kullanılacak olan araçlar, Alfa Romeo’nun sponsorluğunda kendine özgü renklerini ve efsanevi logosunu taşıyacak. Anlaşmayla birlikte ayrıca, Alfa Romeo ve Sauber arasında birçok stratejik, ticari ve teknolojik iş birliği ve teknik bilgi paylaşımı da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Sergio Marchionne, Sauber F1 Takımı ile yapılan anlaşmanın 30 yılı aşkın bir aradan sonra Formula 1’e dönecek olan Alfa Romeo markasının yeniden şekillenmesinde kayda değer bir adım olacağını belirterek, Formula 1’in geçmişinde çok önemli bir yer eden Alfa Romeo’nun artık organizasyona katılan diğer büyük üreticiler arasındaki yerini alacağını kaydetti.

Marchionne, “Yapabileceklerini Giulia ve Stelvio ile kanıtlamış olan Alfa Romeo mühendisleri ve teknikerleri, bu deneyimi Sauber F1 Takımıyla paylaşma imkanı bulacak. Aynı zamanda Alfa Romeo hayranları da eşsiz, efsanevi spor tarihinde yeni bir sayfa açmaya kararlı olan araç üreticisini bir kez daha destekleme şansı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Sauber Holding AG şirketinin Başkanı Pascal Picci ise şunları kaydetti:

“Alfa Romeo’yu, Sauber F1 Takımı’na dahil etmekten dolayı çok mutluyuz. Alfa Romeo’nun Grand Prix yarışlarında oldukça köklü ve başarılı bir geçmişi bulunuyor ve bu uluslararası saygın şirketin motor sporlarının zirve noktasına dönüşünde bizimle çalışmayı seçmesinden gurur duyuyoruz. Bir araç üreticisiyle beraber çalışmak Sauber Grup’un teknoloji ve mühendislik projelerini geliştirmesi için çok büyük bir fırsat. Alfa Romeo Sauber F1 Takımı’na birlikte büyük başarılar kazandırabileceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz ve uzun, başarılı bir ortaklık olacağına inanıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Alfa RomeoFormula 1
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