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'Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın'

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, "Eğlence masumiyetinin altına sığınılan yılbaşı geceleri maalesef alkol kullanımını artırıyor. Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın." dedi.

'Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın'

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, "Eğlence masumiyetinin altına sığınılan yılbaşı geceleri maalesef alkol kullanımını artırıyor. Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın." dedi.

29 Aralık 2017 Cuma 16:25
'Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın'

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, yazılı açıklamasında, alkolün sağlığa verdiği zararların yanı sıra yol açtığı sorunların da acı verici olduğuna değinerek, yılbaşı kutlamalarında alkolden kaynaklanan kaza, şiddet ve taciz görüntüleriyle karşılaşmamak için vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 2 milyara yakın kişinin alkol tükettiğini, bunların 76 milyonunun alkol bağımlısı olduğunun tahmin edildiğini aktaran Öztürk, cinayetlerin yüze 85, tecavüzlerin yüzde 50, şiddet olaylarının yüzde 50, trafik kazalarının yüzde 60 ve kadına şiddet olaylarının da yüzde 70'inin alkollüyken gerçekleştiğini kaydetti.

Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın kuruluşundan bu yana değişmeyen gündemi olan alkolle mücadelenin halen üzerinde ciddi politika ve çalışmaların yürütülmesi gereken bir alan olduğuna işaret ederek, her yıl dünyada yaklaşık 3,5 milyon kişinin alkolden dolayı hayatını kaybettiğini anlattı. Öztürk, "Bu, korkunç bir rakam. Bu gerçekle hareket edince alkol bağımlılığına karşı önleme, koruma, bilinçlendirme çalışmalarının, tedavi, arınma ve rehabilitasyon süreçlerinin ne derece önem arz ettiği kendini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alkollü içki tüketiminin sürekli gündemde olmasına rağmen, istatistiklerin iç açıcı olmadığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Çağdaşlaşmanın yanında olmazsa olmaz olarak lanse edilen, bir kültür endüstrisi getirisi olan alkol kullanımı neden var ve neden giderek yaygınlaşıyor diye özeleştiri yapmamız gerekiyor. Alkol, birçok ölümcül hastalığın sebebi, aile içi şiddeti körükleyen ve tacizden cinayete uzanan kötülükler zincirinin baş sorumlusu. Eğlence masumiyetinin altına sığınılan yılbaşı geceleri maalesef alkol kullanımını artırıyor. Alkolden uzak durun, hayattan kopmayın."

Bu arada Yeşilay, yılbaşı öncesi alkolden kaynaklı üzücü olaylara dikkati çekmek amacıyla #içmeSEN kampanyası başlattı. Bu yıl 5'incisini düzenlenen alkol farkındalık kampanyası #içmeSEN kapsamında hazırlanan videolar ve bilgilendirici mesajlar sosyal medyada yaygınlaştırılacak. #içmeSEN etiketiyle Twitter’da trend topic çalışması yapılacak.

Muhabir: Andaç Hongur
Anahtar Kelimeler:
AlkolTürkiyeYeşilayYılbaşı
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