Allianz'ın toplam geliri 28,3 milyar avroya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Allianz, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirlerini yüzde 2,1 artırarak 28,3 milyar avroya çıkardı.

Allianz açıklamasına göre, 2016 yılının aynı döneminde 3 milyar avro olan faaliyet karı büyük ölçüde doğal afetlerin etkisiyle 2,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşirken, doğal afetlerin etkisi hariç tutulduğunda grup yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi güçlü bir performans sergiledi.

Şirketin 2017 yılının dokuz aylık dönemi baz alındığında faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5’luk artışla 8,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Dokuz aylık dönemde hissedarlara ait net kar ise yüzde 4,9 artarak 5,4 milyar avroya yükseldi.

Sigorta sektörünün lider şirketi Allianz'ın, elementer sigorta segmentinde yılın üçüncü çeyreğinde brüt prim üretimi 11,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırıldığında dönemsel büyüme yüzde 2,2 oldu.

Büyümenin ana etmenleri ise Allianz Worldwide Partners ve Allianz Global Corporate & Specialty, Latin Amerika ve Birleşik Krallık’tan geldi. Doğal afetlerden kaynaklanan artan tazminat talepleri ile hava koşullarıyla ilişkili ve büyük hasarlardaki artış ise teknik kar sonuçlarında etkisini hissettirdi. Faaliyet karı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik düşüşle 1 milyar avro oldu.

Yılın dokuz ayı baz alındığında ise faaliyet karı 3,7 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında brüt prim üretimi de önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederek 40,9 milyar avro seviyesine yükseldi.





-Hayat ve sağlıkta yeni iş gelirleri arttı





Yılın üçüncü çeyreğinde hayat ve sağlık sigortası segmentlerinin yeni iş değeri yüzde 29 artış sergiledi. Almanya'da sermaye verimi yüksek olan ürünlerin daha çok satılması, İtalya, Tayvan, Belçika ve Lüksemburg'da birikim ürünlerinin yükselişinin de etkisiyle prim yüzde 3,9'luk bir artışla 15,1 milyar avroya ulaştı. Bu da, ABD’de sabit ödeme yapan irat ürünlerinin satışlarını fazlasıyla telafi etti.

Düşük yatırım getirilerinin etkisiyle, faaliyet karı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 azalarak 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bu durumunun nedenleri ana olarak; Almanya'daki hayat sigortası sonuçlarındaki düşüşler, geçen yıl Fransa'da gayrimenkul satışından elde edilen tek seferlik kazanç ve ABD’deki kur farkı zararları olarak sıralanıyor. Yeni iş değeri, müşterilerin sermaye verimliliği yüksek ürünlere yönelmeye devam etmesi sonucunda yüzde 28,8 artarak 410 milyon avroya ulaştı. Bu segmentte yılın ilk dokuz ayında faaliyet karı yaklaşık yüzde 10 artışla 3,4 milyar avroya ulaştı.

Varlık yönetiminde 2017 yılının ikinci çeyrek sonuna kıyasla, grup dışı fon büyüklüğü, 7 milyar avro artarak 1.413 milyar avroya çıktı. Üst üste beş çeyrektir pozitif devam eden grup dışı net girişlerin 32 milyar avroya ulaşması ve olumlu piyasa koşulları, döviz ve dekonsolidasyonun olumsuz etkilerini telafi etti.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet karı, özellikle performansa dayalı fon işletim ücretlerinin düşmesi ve kur farkı zararlarının etkisiyle yüzde 2,7 düşüşle 588 milyon avro olarak gerçekleşti. Kur farkı etkileri hariç tutulduğunda, faaliyet karı artış kaydetti.

Allianz, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirlerini yüzde 2,1 artırarak 28,3 milyar avroya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz SE CEO’su Oliver Baete, şunları kaydetti:

"Elementer sigorta segmentimizi etkileyen büyük doğal afetler göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü çeyrek sonuçları sağlam bir görünüm ortaya koydu. Ayrıca bu zor durumlarda uzmanlarımızın müşterilerimizi aktif biçimde desteklediğini görmek çok güzeldi. Grup bu çeyrekte kasırga, fırtına ve depremlerden kaynaklanan tazminat taleplerini yoğun olarak karşıladıysa da, dokuz aylık dönemde faaliyet karını artırmayı başardı. Sermaye yeterlilik oranının gösterdiği gibi, sermaye yapımız da güçlendi. Allianz, yılın tamamında 10,8 milyar avro (artı/eksi 500 milyon avro) olan hedef aralığının üst diliminde faaliyet kârıyla güçlü finansal sonuçlar beklemekte."

Allianz SE CFO’su Dieter Wemmer ise "Yaşanan bir dizi kasırga, fırtına ve benzeri olaylara karşın, elementer sigorta segmenti oldukça iyi bir performans sergiledi. Doğal afetler nedeniyle 529 milyon avro tazminat ödemesi yapıldı. Nispeten düşük denilebilecek bu miktar, grubun risk değerlendirme becerilerini ve risk disiplinini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.



