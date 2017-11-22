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Alman ekonomisinde siyasi kriz endişesi

Almanya'da yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümeti kurulamaması, bazı ekonomi çevrelerinde seçimlere ilişkin kaygılara neden oluyor.

Alman ekonomisinde siyasi kriz endişesi

Almanya'da yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümeti kurulamaması, bazı ekonomi çevrelerinde seçimlere ilişkin kaygılara neden oluyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:11
Alman ekonomisinde siyasi kriz endişesi

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Almanya'da koalisyon hükümeti kurulamaması, bazı ekonomi çevrelerinde seçimlere ilişkin kaygılara neden olurken, bazı ekonomistler ve ekonomi kuruluşları da iyimser olmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından 18 Ekim'de başlayan koalisyon ön görüşmelerinin ilk kez başarısızlıkla sonuçlanması, ülkede siyasi krize ve erken seçimin gündeme gelmesine neden oldu.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya’da gözler, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz arasında yarın gerçekleştirilecek görüşmeye odaklandı.

"Maalesef şu an için bir şans kaçırıldı"

Alman Bankalar Birliği Başkanı Hans-Walter Peters, yaptığı açıklamada, ülkede uzun süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin sona ermesinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

"Şansölye Merkel'in otoritesi ciddi hasar gördü"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer de yayımladığı bilgi notunda, çöküşe geçen yeni bir Alman hükümeti kurma konusundaki Jamaika görüşmelerinin ardından siyasi belirsizliğin, Federal Cumhuriyet tarihinde daha önce görülmedik şekilde ortaya çıktığını belirterek, "Yine de Alman ekonomisi devam eden güçlü bir büyüme için hazır." ifadesini kullandı.

Kraemer, "Şansölye Merkel’in otoritesi sonuç olarak ciddi hasar gördü. Bu, koalisyon görüşmeleri başarısız olmadan önce de zaten görülebiliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Reformları da etkileyebilir"

Barclays uzmanları tarafından hazırlanan bilgi notunda ise Alman hükümetinin daha zayıf olmasının, hatta hükumet kurulmamasının Avrupa'daki temel sorunları etkileyebileceği belirtildi.

Bu durumun reformları da etkileyebileceğine işaret edilen notta, "Federal Meclis'te önemli bir çoğunluk olmaksızın Avro Bölgesi reformuyla ilgili herhangi bir mevzuatın geçilmesi büyük olasılıkla zor olacak. AB'nin Brexit hakkındaki mevcut politikasından sapması şimdiye dek olduğundan daha az olası görünecektir." denildi.

"Avrupa için gerçekten kötü bir siyasi risk durumu değil"

Ekonomi çevrelerinde, karamsar ve olumsuz görüşlerin yanı sıra iyimser ve olumlu beklentiler de bulunuyor.

Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Ekonomi Profesörü Grigory Vilkov, "Koalisyon kurulmasındaki başarısızlığın piyasalar üzerinde herhangi bir etkisi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomide herhangi bir hasara yol açmaz"

DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich Kater de "Yeni kuralların üretimine birkaç ay ara verilmesi, ekonomide herhangi bir hasara yol açmaz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya EkonomiDünyaSiyasi Kriz
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