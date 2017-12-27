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Alman gazeteci yazar Galinski: Reaksiyon gösteren tek devlet adamı Erdoğan

Alman gazeteci yazar Galinski, "ABD’nin Kudüs kararı dünya çapında eleştirilmesine rağmen bunun herhangi bir sonucu olmadı. Erdoğan karara hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı oldu." dedi.

Alman gazeteci yazar Galinski: Reaksiyon gösteren tek devlet adamı Erdoğan

Alman gazeteci yazar Galinski, "ABD’nin Kudüs kararı dünya çapında eleştirilmesine rağmen bunun herhangi bir sonucu olmadı. Erdoğan karara hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı oldu." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:13
Alman gazeteci yazar Galinski: Reaksiyon gösteren tek devlet adamı Erdoğan

BERLİN (AA) - Erbil Başay - Alman gazeteci yazar Evelyn Hecht-Galinski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Kudüs kararına hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı olduğunu belirtti.

Eski Almanya Yahudi Merkez Konseyi Başkanı Heinz Galinski'nin kızı olan Evelyn Hecht-Galinski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını, bunun ardından yaşanan süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Trump’ın aldığı Kudüs kararı nedeniyle dehşete düştüğünü ancak şaşırmadığını söyleyen Hecht-Galinski, ABD Başkanı Trump'ın kendisine destek veren Evanjeliklere seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirmek istediğini, bu grubun karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Hecht-Galinski, Avrupalıların, Trump'ın uluslararası hukuka aykırı olan bu adımının arkasından gitmemelerini ümit ettiğini kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerin Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımasının hatırlatılması üzerine Hecht-Galinski, "Trump’ın inanılmaz provokasyonundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki haklı olmaktan öteydi. ABD'nin Kudüs kararı dünya çapında eleştirilmesine rağmen bunun herhangi bir sonucu olmadı. Erdoğan karara hemen reaksiyon gösteren tek devlet adamı oldu." dedi.

İsrail hükümetinin ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası nedeniyle öfkeli olduğunu, Filistinlilerin ise bundan memnuniyet duyduğunu belirten Hecht-Galinski, "Bu bağlamda Erdoğan'ın açıkça ifade ettiği sözleri önemli bir işaret, Türk Büyükelçiliğinin Doğu Kudüs’e taşınacağı açıklamasını da tüm ülkelerin örnek alması gereken bir sinyal olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"1,5 milyar Müslüman bir güç olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı olarak Kudüs’ün kaderinin sadece ABD’ye bırakılamayacağını vurguladığını ifade eden Hecht-Galinski, "Tüm Müslüman devletlerin Erdoğan’ın tepkisini desteklemesi gerekiyor. Trump’ın kararına karşı çıkan 57 İİT üyesi kendi içinde kavgaya devam ettiği sürece, bu ihtilaflar, Batı'nın tutumunu ve 'Yahudi devletini' daha da güçlendirecek. Bu, zararlıdır ve Filistin halkı için felakettir." diye konuştu.

İİT ülkelerinin, Müslümanlara birlik ve beraberlik mesajı vermesi gerektiğini anlatan Hecht-Galinski, "Sonuçta 1,5 milyar Müslüman dünya çapında bir güç olabilir. Ancak bu, uyum içinde olur, kavgalarla değil." dedi.

Almanya’nın "evet" oyu kullanarak iki devletli çözüm çabalarını desteklediği yönünde açıklamada bulunduğuna işaret eden Hecht-Galinski, Almanya’nın bu çabalarını daha da geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD kendisini gözden düşürdü

"ABD, bu karardan sonra Filistin ile İsrail arasında arabulucu olabilir mi?" sorusuna Hecht-Galinski, "ABD, arabulucu olarak çoktan kendisini gözden düşürdü ve artık ciddiye alınamaz. Trump hükümeti tek taraflı tutumuyla inandırıcılığını kaybetti. Ayrıca Trump’ın Kudüs kararının hukuki bir etkisi yoktur. Ancak bu, sonuçsuz kalmaması gereken, Filistin’e ve Müslüman dünyasına karşı açık bir saldırganlık eylemidir." cevabını verdi.

Son Güncelleme: 27.12.2017 15:36
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCumhurbaşkanı ErdoğanDünyaEvelyn Hecht-GalinskiKudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak TanımasıTrump
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