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Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.

Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Dünyanın herhangi bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklamalar yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.

13 Mart 2018 Salı 21:47
Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

Alman hükümeti cami saldırılarına sessiz

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, ülkedeki camilere son haftalarda düzenlenen saldırılarla iligili sessizliğini koruyor.

Almanya’da hafta sonunda çeşitli kentlerde Türklerin iş yerlerine saldırıda bulunuldu ve Lauffen, Izehoe, Berlin, Meschede, Ahlen kentlerindeki camilere yanıcı maddeler atıldı.

Terör örgüt PYD/PKK yandaşları, Meschede ve Lauffen’deki camilere yapılan saldırılarla ilgili görüntüleri kendi internet sayfalarında paylaşarak bu saldırıları üstlendi.

Ancak Alman hükümet üyeleri, üzerinden günler geçmesine rağmen saldırıları kınamadı.

Dünyanın bir köşesinde bir ibadethaneye saldırı olduğunda açıklama yapan Alman hükümet yetkilileri, kendi ülkelerindeki saldırılara sessiz kaldı.

Birçok konuyu Twitter’dan paylaşan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in ülkedeki iç barışı ve Almanya’da yaşayan yaklaşık 5 milyon Müslüman'ı ilgilendiren saldırılarla ilgili sosyal medyadan dahi açıklama yapmaması dikkati çekti.

Berlin’de sadece, kundaklanan Koca Sinan Camisi'ni eyaletin İçişleri Bakanı Andreas Geisel ziyaret etti. Eyaletin Uyum Sorumlusu Andreas Germershausen ise kundaklama olayını terör saldırısı olarak niteleyerek “Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." ifadesini kullandı.

Bu duruma en önemli tepkiyi Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinden Malte Lehming verdi. Lehming bugün kaleme aldığı yazıda, bu saldırıların aynı zamanda din özgürlüğünün insan hakkı olarak yer aldığı Almanya’nın özgürlükçü demokratik düzenine de yapıldığını belirtti.

Lehming, “Üç kilisenin veya üç sinagogun yandığını düşünün. Muhtemelen özel yayınlar, büyük röportajlar yapılırdı ve baş yazılar kaleme alınırdı. Ayrıca bu eylemleri haklı çıkarma girişimleri sert bir şekilde reddedilirdi. Gazze Şeridi’nde memnun olunmayan duruma dikkat çekmek için Filistinliler sinagoglara saldırsaydı ne olurdu? Bu sorulara haklı cevap şu olurdu: Olabilir ancak bu, suçun mahiyetini değiştirmez. Almanya’da kim sinagoglara, kiliselere ve camilere fitili koyuyorsa, tüm inananları suçlu olarak gösterir ve barış içinde bir arada yaşamaya karşı günah işler. Ancak bu tür tepkiler çok az verildi.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Erbil Başay

Son Güncelleme: 13.03.2018 19:42
Anahtar Kelimeler:
DünyaCami SaldırılarıAlmanya
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