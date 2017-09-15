Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
146.248
DOLAR
3.4368
STERLİN
4.6664
EURO
4.1101
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyinin gündemine aldık

Almanya Başbakanı Merkel: "Biz evvela Türkiye konusunu bir sonraki Avrupa Konseyinin gündemine alınması önerisinde bulunduk. Birçok kez bunu kamuoyu önünde tartışmanın faydası olmadığını, bunun üzerine birbirimizle konuşmamız lazım." dedi.

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyinin gündemine aldık

Almanya Başbakanı Merkel: "Biz evvela Türkiye konusunu bir sonraki Avrupa Konseyinin gündemine alınması önerisinde bulunduk. Birçok kez bunu kamuoyu önünde tartışmanın faydası olmadığını, bunun üzerine birbirimizle konuşmamız lazım." dedi.

15 Eylül 2017 Cuma 19:26
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyinin gündemine aldık

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin kesilmesi veya askıya alınmasının kamuoyu önünde tartışmanın faydalı olmadığını söyledi.

Merkel ve Fransa Başbakanı Edouard Philippe yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınıp alınmayacağı konusundaki soruya Merkel, Türkiye konusunun ekim ayında yapılacak AB zirvesinde gündeme alınmasını istediğini anımsatarak, "Biz evvela Türkiye konusunu bir sonraki Avrupa Konseyi'nin gündemine alınması önerisinde bulunduk. Birçok kez bunu kamuoyu önünde tartışmanın faydası olmadığını, bunun üzerine birbirimizle konuşmamız lazım" yanıtını verdi.

Fransa Başbakanı Philippe de "Bu konuda Şansölyenin söylediğinin tümüne katılıyorum" dedi.

Merkel, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB'ye ilişkin önerileri arasında çok fark görmediğini belirterek, mümkün olan çok sayıda ülkenin Avro Grubu'nun üyesi olması için uğraştıklarını belirtti.

Avro Bölgesi kriterlerinin geçerli olması ve ülkelerin bunlara uymasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, şartları yerine getiren ülkelerin Avro Bölgesi üyesi olabileceğini kaydetti.

Juncker’in Schengen Bölgesinin genişlemesine ilişkin önerisine ilişkin de Merkel, Juncker’in tüm üye ülkelerin Schengen Bölgesinde olması dileğini makul bir yaklaşım tarzı olarak niteledi.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
ABAlmanyaAngela MerkelDünyaMüzakerelerTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması
Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması
Van Gölü temiz çıktı
Van Gölü temiz çıktı
Şehit çocukları için 'Emanetiniz emanetimizdir' kampanyası
Şehit çocukları için 'Emanetiniz emanetimizdir' kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Pencap Eyalet Başbakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Pencap Eyalet Başbakanını kabul etti
Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel
Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin arşivlere erişime engel
THY'den ağustosta doluluk oranı rekoru
THY'den ağustosta doluluk oranı rekoru
Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'ı kabul etti
Keleş, Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Kyaw'ı kabul etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim