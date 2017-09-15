Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108421
ALTIN
146.271
DOLAR
3.4280
STERLİN
4.6515
EURO
4.1017
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Almanya Başbakanı Merkel'den Katar açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan ihtilafın üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala bir çözüm bulunamamasını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel'den Katar açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan ihtilafın üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala bir çözüm bulunamamasını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

15 Eylül 2017 Cuma 16:21
Almanya Başbakanı Merkel'den Katar açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, Al Sani ile Körfez krizinin yanı sıra Libya ve Suriye konularını ele aldıklarını söyledi.

Katar'ın komşularıyla yaşadığı ihtilafta, herkesin kabul edebileceği bir çözümün bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, “İhtilafın başlamasından beri 100 gün geçmesine rağmen hala bir çözüm bulunamamasına endişeyle bakıyoruz. Aktörlerin bir masada oturmaları gerektiğini görüştük. Almanya bu ihtilafta taraf değil, ancak değerlerine uygun bir şekilde ihtilafın çözümüne katkı sağlamak istiyor." dedi.

Katar Emiri Al Sani'nin görüşmede, ihtilafın çözümüne yönelik ilerleme sağlanması için çaba sarf edeceğini vurguladığına işaret eden Merkel, kendisinin de ihtilafın çözümüne katkıda bulunmak için çok yönlü bağlantılarını kullanacağını, Kuveyt ve ABD’nin bu ihtilaftaki arabulucuk çabalarını desteklediğini kaydetti.

Merkel, bazı Arap ülkelerinin Katar’a verdikleri 13 maddelik talep listesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya "Bu ihtilafın, dünyada herkesin bu listeyi nasıl değerlendirdiğine ilişkin yorum yaparak çözüleceğine inanmıyorum. Her gün gazetelerde yer almayan görüşmelerin olmasını başarmamız lazım. Adil müzakere sonuçları pazar yerinde elde edilmez. Bu, sakin bir şekilde birbiriyle konuşarak ve adil uzlaşılar bularak elde edilir." karşılığını verdi.

Katar Emiri Al Sani de Merkel ile iyi ve başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Almanya’nın yaptığı çabalara teşekkür eden Al Sani, "Bu ihtilafı çözmek için Katar’ın masaya oturmaya hazır olduğunu görüştük.” dedi.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Başbakan Angela MerkelBasın ToplantısıDünyaKatar Devleti Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy-Şırnak Kardeşli̇k Köprüsü
Arnavutköy-Şırnak Kardeşli̇k Köprüsü
Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım
Bosna Hersek'ten Arakan Müslümanlarına yardım
iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi
iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi
Prof. Dr. Kavas: Türkiye Afrika konusunda dışarıdan uzman getirebilir
Prof. Dr. Kavas: Türkiye Afrika konusunda dışarıdan uzman getirebilir
ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi
ByLock'a bin 248 kez giren hakime 15 yıl hapis istemi
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması
Salihi ve Destici'den referandum açıklaması
Salihi ve Destici'den referandum açıklaması
Polisten kaçmaya çalışırken 10 araca çarptı
Polisten kaçmaya çalışırken 10 araca çarptı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim