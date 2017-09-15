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Almanya’da Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılar protesto edildi

Berlin’de, Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılar, protesto edildi.

Almanya’da Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılar protesto edildi

Berlin’de, Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılar, protesto edildi.

15 Eylül 2017 Cuma 23:46
Almanya’da Arakan’daki Müslümanlara yapılan saldırılar protesto edildi

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılar protesto edildi.

Berlinli Müslümanlar İnsiyatifi tarafından düzenlenen eylemde, Türklerin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişilik grup Alexanderplatz Meydanı’da toplandı.

Myanmar yönetimine tepki gösteren eylemciler, buradan tarihi Brandenburg Kapısı’na kadar yürüdü.

“Myanmar’daki çaresiz Müslümanlara yapılan katliamı durdurun" pankartı açan eylemciler, "Kadınlar yaşamak istiyor", "Katliamı durdurun" ve "Rohingyalar yaşamak istiyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, üzerinde "Ölümleri durdurun" yazılı dövizler ve zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların fotoğraflarının yer aldığı posterler taşıdı.

Protesto yürüyüşü, Brandenburg Kapısı’nın önündeki Pariser Meydanı’nda yapılan dua ile son buldu.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaArakanlı MüslümanlarBerlinDünyaMyanmar
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