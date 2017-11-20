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Almanya'da başarısız koalisyon görüşmeleri borsayı etkiledi

Almanya'da hükümet kurma çalışmalarından sonuç alınamaması, Frankfurt'taki DAX Endeksi'nin gerilemesine ve avronun baskı altında kalmasına neden oldu.

Almanya'da başarısız koalisyon görüşmeleri borsayı etkiledi

Almanya'da hükümet kurma çalışmalarından sonuç alınamaması, Frankfurt'taki DAX Endeksi'nin gerilemesine ve avronun baskı altında kalmasına neden oldu.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:53
Almanya'da başarısız koalisyon görüşmeleri borsayı etkiledi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da hükümet kurma çalışmalarından sonuç alınamaması, Frankfurt’taki DAX Endeksi’nin gerilemesine ve avronun baskı altında kalmasına neden oldu.

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Yeşiller ile yaptığı ön görüşmelerden çekildi.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon çalışmalarının sonuçsuz kalmasının ardından yaptığı açıklamada, Hristiyan Birlik partilerinin, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ile koalisyon kurma konusunda yapılan görüşmelerde çözüm bulmak için her şeyi denediğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerden Frankfurt’taki DAX Endeksi ve avro olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde yüzde 0,38 değer kaybıyla 12.942,68 puan seviyesinde olan DAX Endeksi, şu saatlerde 0,23’lük azalışla 12.961,50 puan seviyesinde seyrediyor.

"Merkel’in otoritesi ciddi hasar gördü"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Önceki gece çöküşe geçen yeni bir Alman hükümeti kurma konusundaki Jamaika görüşmelerinin ardından siyasi belirsizlik, Federal Cumhuriyet tarihinde daha önce görülmedik şekilde ortaya çıkıyor. Yine de Alman ekonomisi devam eden güçlü bir büyüme için hazır.” ifadelerini kullandı.

Kraemer, gevşek para politikası ile canlandırılan ekonominin, şu anda çeşitli yapısal sorunlardan etkilenmemek için yeterli bir ivmeye sahip olduğunu belirtti.

Görüşmeler sonrasında en büyük kaybedenin Başbakan Angela Merkel olduğunu iddia eden Kraemer, "Yeşiller'i 'öteki' siyasi kampından uzlaşma alanına çekmek konusunda ikna etmek için yönetim çoğunluğunu kurma stratejisi başarısız oldu. Şansölye Merkel’in otoritesi sonuç olarak ciddi hasar gördü. Bu, koalisyon görüşmeleri başarısız olmadan önce de zaten görülebiliyordu." ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak konusu

Almanya'da "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.

FDP’nin, dün gece gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Almanya'da bundan sonra hükümet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor.

FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükümeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir.

CDU/CSU, FDP ve Yeşiller'in oluşturması beklenen hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika Koalisyonu" olarak adlandırılıyordu.

Alman bankacılar koalisyon görüşmelerinin bitmesinden rahatsız

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP), "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Yeşiller ile yaptığı ön görüşmelerden çekilmesi ülke kamuoyunda büyük yankı buldu.

Berenberg Bankası'nda sözcülük görevini de yürüten Alman Bankalar Birliği Başkanı Hans-Walter Peters, yaptığı yazılı açıklamada, "Görüşmelerin sona ermesi büyük bir hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.

Peters, Almanya’nın bir şansı kaçırdığını savunarak, şunları kaydetti:

"Maalesef şu an için bir şans kaçırıldı. Dijitalleşme, eğitim ve Avrupa'nın daha da gelişmesi gibi gelecekteki konuların üstesinden gelmek için değerli bir zaman harcandı. Özellikle bu zor durumda tüm partiler Avrupa ve Almanya için sorumluluklarının farkında olmalıdırlar."

Almanya'da "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı. FDP’nin, dün gece gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

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