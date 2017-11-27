Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105049
ALTIN
162.438
DOLAR
3.9008
STERLİN
5.2148
EURO
4.6566
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye göre sınırlama önerisi
Yabancı futbolcuda mevki ve kaliteye...
Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması
Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması
Milan'da Montella dönemi sona erdi
Milan'da Montella dönemi sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...

Almanya'da ibre 'büyük koalisyonu' gösteriyor

Almanya’da ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ibre, son 4 yıldır ülkeyi yöneten ve "büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU ile SPD'nin yeniden koalisyon kurmasına döndü.

Almanya'da ibre 'büyük koalisyonu' gösteriyor

Almanya’da ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ibre, son 4 yıldır ülkeyi yöneten ve "büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU ile SPD'nin yeniden koalisyon kurmasına döndü.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:33
Almanya'da ibre 'büyük koalisyonu' gösteriyor

BERLİN (AA) - Erbil Başay - Almanya’da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yapılan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ibre, son 4 yıldır ülkeyi yöneten ve "büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yeniden koalisyon kurmasına döndü.

24 Eylül’de yapılan genel seçimde ciddi oy kaybı yaşayarak tarihinin en kötü sonucunu alan SPD, muhalefette kalmak istedi.

Bunun üzerine CDU/CSU, FDP ve Yeşiller, Almanya’da hiç denenmemiş üçlü koalisyon kurmak için kolları sıvadı.

Ancak 4,5 hafta süren görüşmelerin ardından güven tesis edilemediği ve ülkeyi ilgilendiren önemli konularda partiler arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu gerekçesiyle FDP masadan kalktı ve ülke, bugüne kadar yaşamadığı koalisyon krizine sürüklendi.

Almanya’da bir haftadan bu yana devam eden belirsizlikte kamuoyu, bir taraftan üçlü koalisyon için yapılan görüşmelerin bozulmasında kiminin ne kadar payı olduğunu tartışırken, diğer taraftan da bu krizin nasıl aşılacağına odaklandı.

Kamuoyunda "erken seçim", "azınlık hükümeti" ve CDU/CSU ile SPD’in yeniden "büyük koalisyon" kurması ihtimalleri üzerinde duruldu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel’in azınlık hükümeti kurmayı planlamadığını söylemesi ve SPD’nin de genel seçimlerden sonra takındığı koalisyona girmeme tutumunu sürdürmesiyle ilk başta "erken seçim" en kuvvetli ihtimal olarak görüldü.

Steinmeier devrede

Ancak bu aşamada devreye giren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CDU/CSU, FPD ve Yeşiller'in liderlerinin yanı sıra SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile görüştü.

SPD yönetimi, Steinmeier-Schulz görüşmesinin değerlendirildiği ve 8 saati aşan toplantıdan sonra, Steinmeier’in bundan sonra getireceği önerilerin bekleneceğini ve SPD’nin kapılarını görüşmelere kapatmayacağı kararının çıktığını açıkladı.

Bu açıklama SPD’nin "büyük koalisyon" için kapalı tuttuğu kapıyı araladığı şeklinde yorumlandı.

Liderler, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

Bu gelişmeler ışığında gözler, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Merkel, Seehofer ve Schulz’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'ya davet ettiği perşembe gününe çevrildi.

Steinmeier'in bu toplantıda erken seçime gidilmeden nasıl bir hükümet kurulabileceğine ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Görüşmeden çıkacak sonucun Almanya’daki koalisyon krizinin çözüp çözmeyeceği merakla bekleniyor.

Almanya'daki koalisyon krizinin aşılması konusunda CDU/CSU ve SPD’nin içinde yer aldığı “büyük koalisyon” şimdilik en ciddi seçenek olarak görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBüyük KoalisyonDünyaKaolisyon Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor
Velilerin seyyar 3D sinema tepkisi büyüyor
Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı
Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek
Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi
Romanya'daki Cahit Arf kütüphanesi yenilendi
'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor
'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor
Gençlik kamplarının sayısı artırılacak
Gençlik kamplarının sayısı artırılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim