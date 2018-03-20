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Almanya'da kamu çalışanlarından uyarı grevi: 35 bin kişi iş bıraktı

Almanya'da ücret artışı talep eden yaklaşık 35 bin kamu çalışanı birçok eyalette iş bıraktı.

Almanya'da kamu çalışanlarından uyarı grevi: 35 bin kişi iş bıraktı

Almanya'da ücret artışı talep eden yaklaşık 35 bin kamu çalışanı birçok eyalette iş bıraktı.

20 Mart 2018 Salı 21:31
Almanya'da kamu çalışanlarından uyarı grevi: 35 bin kişi iş bıraktı

BERLİN (AA) - Almanya'da çok sayıda kamu çalışanının ücret artış talebiyle bugün birçok eyalette uyarı grevi yaptığı bildirildi.

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Verdi Sendikası'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde işverenlerin üzerinde baskıyı artırmak amacıyla uyarı grevinin kapsamının genişletildiği ve ülke genelinde bugün yaklaşık 35 bin çalışanın iş bırakma eylemine katıldığı belirtildi.

Grevin ağırlık noktasının bugün Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti olduğuna işaret edilen açıklamada, Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal ve Duisburg kentlerinde özellikle toplu taşıma çalışanlarının gün boyunca grev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Çocuk yuvalarında, belediyelerde ve iş bulma kurumlarındaki çalışanlarla temizlik işçileri de bazı eyaletlerde greve destek verirken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanı sıra Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde de çalışanların iş bırakma eylemine katıldığı aktarıldı.

Uyarı grevi gelecek günlerde de devam edecek

Uyarı grevinin gelecek günlerde de devam edeceği, yarın özellikle Köln ve Düsseldorf kentlerinde toplu taşıma çalışanlarının grev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske, işverenlerin son toplu sözleşme toplantısında teklif sunmadıklarını belirterek, işverenlerin konunun çözümüne katkı sağlamadığını savundu.

Almanya'da ekonominin iyi durumda olduğuna ve vergi gelirlerinin arttığına işaret eden Bsirske, kamu çalışanlarının bundan pay alması gerektiğini vurguladı.

Verdi Sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

Muhabir: Erbil Başay

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