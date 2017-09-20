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Almanya’da Türkçe dersleri risk altında

Almanya'da bazı okullarda Türk öğrencilere MEB öğretmenleri tarafından sunulan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin, Berlin’de bazı belediyelerce engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

Almanya’da Türkçe dersleri risk altında

Almanya'da bazı okullarda Türk öğrencilere MEB öğretmenleri tarafından sunulan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin, Berlin’de bazı belediyelerce engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:04
Almanya’da Türkçe dersleri risk altında

BERLİN (AA) - Almanya'da bazı okullarda Türk öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenleri tarafından sunulan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin, başkent Berlin’de bazı belediyelerce engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, bu öğretim yılından itibaren Berlin Mitte ve 2018’in ocak ayından itibaren Friedrichshain-Kreuzberg belediyelerinin dersler için sınıf kullanım ücreti talep ettiğini belirtti. Yıldız, "Berlin'de yaklaşık 40 yıldan bu yana devam eden ve MEB öğretmenleri tarafından Alman okullarında sunulan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri risk altında." ifadesini kullandı.

Okullar açılalı iki hafta olmasına rağmen ilgili mercilere yapılan itirazların ve görüşmelerin sonuç vermediğine işaret eden Yıldız, öğrencilerin Mitte Belediyesi sınırları içindeki 17 okulda Türkçe dersine giremediğini kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde de Mitte Belediyesi’nin 2017-2018 öğretim yılında sınıfların kullanılması için yaklaşık 30 bin avro talep ettiği belirtildi.

Berlin’de 100’ün üzerinde okulda 3 bine yakın öğrencinin Türkçe ve Türk kültürü derslerine katıldığı ifade ediliyor.

MEB öğrentmeleri tarafından verilen söz konusu dersler, birçok eyalette çok sayıda öğrenci tarafından ilgi görüyor.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCemal YıldızDünyaEğitim Müşaviri
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