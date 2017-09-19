Almanya'dan eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'e iltica hakkı

BERLİN (AA) - Almanya'nın eski diplomatik pasaportlu 196 Türk'ün iltica başvurusuna onay verdiği bildirildi.

Federal İçişleri Bakanlığının Sol Partinin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtı haberleştiren Alman Haber Ajansı, 249 eski diplomatik pasaporta sahip Türk'ün 196'sına iltica hakkı tanındığını duyurdu.

Önergeye verilen cevapta, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından bu yılın eylül ayına kadar başvuruda bulunanlardan iltica hakkı tanınanlar içerisinde başvuru sahiplerinin eş ve çocuklarının da olduğu belirtildi.

Cevapta iltica başvurusu yapanlar arasında eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının da yer aldığı kaydedilirken, asker sayısına ilişkin detay verilmedi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi ocak-ağutos döneminde 8 bin 547 Türk vatandaşının iltica talebini değerlenmiş ve başvurularının dayanağı olmadığı gerekçesiyle 5 bin 40'ını reddetmişti.

Muhabir: Cüneyt Karadağ