Almanya'dan 'Puigdemont' açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da göz altına alınmasına ilişkin sürecin Alman yasaları ve Avrupa tutuklama emri düzenlemeleri kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Konunun, Schleswig-Holstein eyaletinin kurumları ve ilgili mahkemelerinin elinde olduğunu ifade eden Seibert, bu kararları beklemek gerektiğini kaydetti.

Seibert, İspanya’nın demokratik bir hukuk devleti olduğunu söyleyerek, “Alman hükümetinin, Katalonya ihtilafının İspanya hukuku ve anayasası içinde çözülmesi yönündeki kanaati devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Seibert, Almanya'nın, İspanyol hükümetinin anayasal düzenin korunması konusundaki tutumunu desteklediğini bildirdi.

Hakim karşısına çıkarılacak

İspanya tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkartılan ve dün Almanya'da gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Neumünster'deki yerel mahkemenin, Puigdemont'un gözaltında tutulup tutulmayacağı konusunda karar vereceği ifade edildi.

Savcılığın, İspanya'nın iade talebini inceleyeceği, Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin de Puigdemont'un iade edilip edilmeyeceğine karar vereceği kaydedildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre mahkemenin Puigdemont hakkında vereceği karar, Paskalya tatili sebebiyle gelecek haftaya kalabilir. Alman makamları ve mahkemelerinin, konunun karara bağlanması için 60 gün zamanı bulunuyor.

Puigdemont, dün Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu. İspanya Yüksek Mahkemesi, cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.

Muhabir: Erbil Başay, Cüneyt Karadağ