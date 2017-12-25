Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216
Alanyaspor'da şok ayrılık
Alanyaspor'da şok ayrılık
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Yeni Malatyaspor umutlu
Yeni Malatyaspor umutlu
Trabzonspor sonradan açıldı
Trabzonspor sonradan açıldı
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Galatasaray devre arasına moralli girdi

Almanya'dan Türkiye'ye tatil talebinde artış

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, “Alman tur operatörleri, Türkiye’ye dönük tatil talebinde yeniden artış olduğunu bildiriyorlar." dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil talebinde artış

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, “Alman tur operatörleri, Türkiye’ye dönük tatil talebinde yeniden artış olduğunu bildiriyorlar." dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
Almanya'dan Türkiye'ye tatil talebinde artış

BERLİN (AA) - Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi.

Fiebig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’de özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini belirterek, "Türkiye’nin yaz ve sonbaharda güçlü bir son dakika rezervasyon etkisi gördüğü kesinlikle doğrudur.” ifadelerini kullandı.

Artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını dile getiren Fiebig, "Türkiye, her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik sunuyor." dedi.

Türkiye’de, güneş, plaj, güzel otel tesislerinin yanı sıra birçok kültürel unsur ile bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği iç bölgelerin bulunduğuna işaret eden Fiebig, Türkiye’deki mükemmel fiyat-performans ilişkisinin sadece aileleri ikna eden durum olmadığını vurguladı.

Fiebig, Türkiye'nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puan aldığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert FiebigAlman TaticilerEkonomiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Kudüs'ü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Kudüs'ü görüştü
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Kırmızı pelerin çayı satış fiyatı nedir?
Kırmızı pelerin çayı satış fiyatı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır
Saray kumaşı 'Kutnia' ile markalaşıyor
Saray kumaşı 'Kutnia' ile markalaşıyor
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim