Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ANKARA(AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Büyükelçi Erdmann'ın bakanlığa çağrıldığına ilişkin haberleri doğrularken, Alman Büyükelçi'nin neden çağrıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynaklar, Erdmann'ın çağrılmasının önceden planlandığını ancak büyükelçinin Ankara dışında olması sebebiyle görüşmenin bugün yapılabildiğini kaydetti.

Erdmann, 16 Eylül Cumartesi günü de Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının "Kürt festivali" adı altında düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınamıştı.

Bakanlık kaynakları, Alman Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına kısa sürede ikinci kez gelmesinin tesadüf olduğunu belirtti.