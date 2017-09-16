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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Dışişlerine çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Dışişlerine çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 22:35
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Dışişlerine çağrıldı

ANKARA (AA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınadı.

Almanya'da terör örgütü gösterisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ve PKK'nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına göz yumulduğu belirtildi.

"Almanya'yı ilkeli duruşa davet ediyoruz"

Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının "dikkat çekici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Almanya'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Almanya'da terör örgütü gösterisi

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, sözde uluslararası Kürt festivali adı altında gösteri düzenlendi. Köln kentinin Deutzer Werft Meydanı'nda yaklaşık 3 bin terör örgütü yandaşının gösterisini Türk basın mensuplarının takip etmesine izin verilmedi. Etkinlikte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile Alman yetkililerin daha önce yasaklandığını açıkladıkları terör örgütü paçavraları açıldı.

Terör etkinliğinde ayrıca kiralanan bir uçağın kuyruğuna asılan "Özgür Öcalan" pankartı kent semalarında uçuruldu. Alman polisinin gözü önünde açılan poster ve paçavraların yanı sıra sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Söz konusu festivale geçen yıl Köln makamları "güvenlik endişesi" nedeniyle izin vermemişti.

Muhabir: Zuhal Demirci

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMartin ErdmannTürkiye
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