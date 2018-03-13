Amman'ın 100 otobüslük ihalesini Otokar kazandı

İSTANBUL (AA) - Otokar, toplu taşımada dönüşüm başlatan Amman'ın 100 otobüslük ihalesini kazandı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Bükreş Belediyesi'nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türkiye'nin tek kalemde alınan "en büyük" otobüs ihracatına imza atmaya hazırlanan Otokar, Ürdün'deki otobüs ihalesini de kazandı.

Sektörde 55 yıllık deneyime sahip Otokar, ürettiği otobüslerle Türkiye dahil 50 ülkede toplu ulaşıma nefes aldırmaya devam ederken, tasarımı, ergonomisi ve teknolojisi ile büyük beğeni topluyor.

Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazanan Otokar, 40 adet Kent, 60 adet Doruk'tan oluşan 100 otobüsü bu yıl içinde Amman Belediyesi'ne teslim edecek.





- "Otobüslerimiz yurt dışında takdir görmeye devam ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Amman'ın artan toplu taşıma ihracatını karşılamak üzere başlattığı dönüşüm çalışmaları neticesinde açılan ihalenin Ürdünlü Manaseer Group'un bağlı şirketi ve Otokar Ürdün distribütörü Al Adyat Al Sareeah Letejaret Al Aleyat Co aracılığıyla alındığını belirterek, "Kullanıcılarımızı odak noktamıza alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz otobüslerimiz yurt dışında takdir görmeye devam ediyor. Bükreş Belediyesi'nin ardından Amman Belediyesi'nin de Otokar'ı tercih etmesinden büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Türkiye'nin lider otobüs üreticisi olarak 4 milyon nüfusa sahip Amman'ın toplu taşımasını rahatlatacak, modern, çevreci araçlarımızı bu yıl teslim edeceğiz. Anlaşmanın her iki taraf ve Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şevarbe de enerji, çevre, altyapı ve toplu taşıma alanında önemli bir dönüşüm yaşayan Amman'ın hayata geçirdiği proje kapsamında genç, yaşlı ve engellilerin daha rahat, güvenli, konforlu ve çevre dostu araçlarla seyahat edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi ülkemizde de var olan yoğun trafiğin önüne geçmek, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için farklı büyüklüklerde 100 adet otobüs alımı yaptık. Bu yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 100 adet yeni otobüslerimiz ile bölgenin en iyi filosuna kavuşacağız. Dönüşüm çalışmaları kapsamında otobüslerimiz içerisinde elektronik ödeme sistemi gibi yüksek standartlar olacak. Çevre dostu ulaşım sistemimizin haricinde altyapı ve kaldırım iyileştirme projelerine hız vereceğiz."

- "Düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına kazandırıyor"





Verilen bilgiye göre, Amman genelinde kullanılacak 40 adetlik Kent, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent LF, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve Avrupa'da büyük beğeni toplayan Doruk, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli yolculuk yaşatıyor.

Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.

Ürettiği araçlarda sunduğu konfor, teknoloji, gücü ve düşük işletme giderleri ile 50 ülkenin ilk tercihi olan Otokar, 35 binden fazla otobüsü ile her gün milyonlarca yolcu taşıyor. Türkiye dışına 5 bine yakın otobüs satışı yapan Otokar, 2017’de en çok otobüs satışını gerçekleştirdiği ihracat pazarlarıyla Fransa, İtalya ve İspanya'daki toplam araç parkını 2 bin 500 adede yükseltti.



Toplu taşımaya özel olarak geliştirilen Otokar otobüsleri, alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz bir konfor sunarken; iç ve dış modern görüntüsü, çevreci Euro 6 motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Kullanıldığı ülkelerde kent içi toplu taşımada yeni bir dönem başlatan Otokar, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her zaman kazandırıyor.

Her mevsim ferah bir yolculuk vadeden Otokar otobüsleri, üstün güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik vadediyor. Alternatif yakıtlar konusunda da çalışmalar yürüten Otokar, geçmiş yıllarda Türkiye’nin ilk hibrit ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü de tasarlayarak ürün ailesine ekledi.





