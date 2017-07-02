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02 Temmuz 2017 Pazar 06:55

Anamur'da orman yangını, mahalleler tahliye edildi

Mersin'in Anamur İlçesi'nde çıkan orman yangınında 40 hektarlık alan zarar gördü.

Anamur'da orman yangını, mahalleler tahliye edildi
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Anamur'da orman yangını, mahalleler tahliye edildi


Anamur İlçesi'nin Maşat mevkiinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 34 arazöz, 20 su tankı, 25 teknik eleman ve 200 orman işçisi ile müdahale edildi. Yangın nedeni ile çevreyi yoğun duman kaplarken, Anamur Belediyesi ekipleri de bölge yakın yerlerden yaşayan vatandaşları da tahliye etti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgeye geçerek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yılmaz, şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Arazi sarp ve kayalık, rüzgar çok şiddetli. Yoğun duman var. Çalışmalarımızı hava şartları olumsuz etkiliyor. Ancak, şu anda müdahalemiz devam ediyor. Yangın yaklaşık 40 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu. Yangını hava kararmadan kontrol altına almayı hedefliyoruz " dedi.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Mersin’in Anamur İlçesi’nde saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, henüz kontrol altına alınamadı. Maşat bölgesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile Yukarı Kükür Pulu bölgesi ile Sarıdana Mahallesi'nin arka kısmını ulaştı. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle güvenlik amacıyla Aşağı Kükür ile Yukarı Kükür mahallelerindeki evler boşaltıldı, vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ekipler, zor şartlar altında söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

 
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