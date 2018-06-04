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Anavatan Partisi Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı destekleyecek

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.

Anavatan Partisi Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı destekleyecek

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:47
Anavatan Partisi Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı destekleyecek

ANKARA (AA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anavatan Partisinin önceliğinin devletin bekası, milletin geleceği olduğunu belirterek, bu doğrultuda 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kimi destekleyecekleri konusunda parti kurullarında gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade etti.

Yaptıkları görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışındakilerde devleti yönetecek bir yeterliliğin bulunmadığını gördüklerini dile getiren Çelebi, "Anavatan Partisi yine devlet aklını önceleyerek bir karar aldı." diye konuştu.

"Hiç kimse çözümü konuşmuyor"

Muhalefetteki cumhurbaşkanı adaylarını dinlediklerinde akıl tutulması yaşadıklarını aktaran Çelebi, "Hiç kimse çözümü konuşmuyor. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ne yaparız diye konuşmuyor. Sadece diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin.' Peki o giderse devletin bekası ne olacak? Yaşadığımız süreçten ülkeyi nasıl kurtaracağız?" şeklinde konuştu.

İbrahim Çelebi, çok yetersiz bir muhalefet yapısıyla seçimlere gidildiğine işaret etti.

Çelebi, şunları kaydetti:

"Anavatan Partisi olarak tüm eski bakan, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla ortak istişareye gittik. Yüzde 100 mutabakat diyemem ama yüzde 95 oranında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhur İttifakı ile ülkemizi, bu yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtarmamız, buna destek olmamız gerektiği yönünde bir eğilim çıktı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ile AK Parti yetkilileriyle hiç görüşmeden tavrımızı ortaya koyduk; tanıtım videolarıyla, basınla ve geçtiğimiz demeçlerle tavrımızı açıkladık."

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette bulunduklarını belirten Çelebi, "Bu ziyaretimizde, desteğimizi kendisine de iletme fırsatımız oldu. Görüşmemizde, yaşanılan süreci ve seçim dönemini çok yapıcı bir şekilde değerlendirdik. İnşallah ilk turda ben bu işin biteceğine inanıyorum. Türkiye'nin önünden seçim stresini ortadan kaldıracağız. Bu seçimden sonra da hep birlikte Türkiyemiz üzerine oynanan oyunların hepsini bozacağız. Cumhur İttifakı'nın yanındayız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim ÇelebiCumhur IttifakıCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanPolitika
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