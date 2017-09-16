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Anayasa Mahkemesi eski üyeleri kod isimle ByLock kullanmış

Eski YARSAV Başkanı ve AYM Raportörü Murat Arslan hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde Recep Ünal, eski AYM üyeleri Alpaslan Altan'ın "Selahattin", Erdal Tercan'ın ise "Ertan" kod isimlerini kullandıklarını öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi eski üyeleri kod isimle ByLock kullanmış

Eski YARSAV Başkanı ve AYM Raportörü Murat Arslan hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde Recep Ünal, eski AYM üyeleri Alpaslan Altan'ın "Selahattin", Erdal Tercan'ın ise "Ertan" kod isimlerini kullandıklarını öne sürdü.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:14
Anayasa Mahkemesi eski üyeleri kod isimle ByLock kullanmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan'ın "Selahattin", Erdal Tercan'ın ise "Ertan" kod adını kullanarak örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden yazışmalar yaptıkları iddia edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Recep Ünal'ın ifadesi yer aldı.

İddianameye göre, Ünal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 19 Temmuz'da verdiği ifadesinde, örgütün Anayasa Mahkemesindeki yapılanmasında talimatları ileten kişinin "Tarık" kodlu Ömer İnan olduğunu, bu kişinin ayrılmasından sonra da "Nejat" kodlu Mehmet Baysal'ın görevi üstlendiğini iddia etti.

Ünal, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında, eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Altan'ın "Selahattin", Tercan'ın ise "Ertan" kod isimlerini kullandıklarını öne sürdü.

Örgütün sivil imamı Ömer İnan'ın 12 Ocak 2015'te FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen Anayasa Mahkemesi Raportörü Bahadır Yalçınöz'e, o dönemde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği seçimiyle ilgili talimat verdiğini belirten Ünal, "Selahattin" kod isimli Altan ve "Ertan" kod isimli Tercan'ın, başkanvekilliğine aday olan Engin Yıldırım'a destek verilmemesi konusundaki örgüt talimatını ilettiklerini aktardı.

ByLock görüşmelerinin içeriği sorulan Ünal, yazışmalarda "hacı abi" olarak geçen kişinin belirtilen tarihte hac görevini yapan ve "Ertan" olarak bilinen Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan olduğunu savundu.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan üyeler Alparslan Altan ile Erdal Tercan, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4 Ağustos 2016 tarihli kararıyla meslekten çıkarılmışlardı.

Muhabirler: Zafer Fatih Beyaz, Aylin Sırıklı

Anahtar Kelimeler:
Alparslan AltanAnayasa MahkemesiByLockErdal TercanFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüTürkiye
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