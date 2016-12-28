Ankara'da okullara kar tatili 

Ankara Valili'ği tarafından yapılan açıklamaya göre,Ankara'da okullar bir gün eğiyime ara verdiler.

Ankara Valili'ği tarafından yapılan açıklamaya göre,Ankara'da okullar bir gün eğiyime ara verdiler.Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Ankara'da bu geceden itibaren yoğun kar yağışı görülecek.Ankara Valiliği yaptığı açıklama şöyle: