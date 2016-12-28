Ankara'da okullara kar tatili
Ankara Valili'ği tarafından yapılan açıklamaya göre,Ankara'da okullar bir gün eğiyime ara verdiler.Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Ankara'da bu geceden itibaren yoğun kar yağışı görülecek.
Ankara Valiliği yaptığı açıklama şöyle:"İlimiz genelinde görülen kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 29.12.2016 Perşembe günü Milli Eğitime Bağlı resmi, özel Temel ve Orta Öğretim Kurumları (Kreş, Anaokulu, Ortaokul ve Liseler) 1 gün tatil edildi. "