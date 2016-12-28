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28 Aralık 2016 Çarşamba 19:14

Ankara'da okullara kar tatili: Yola çıkanlara kar uyarısı

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm şehri etkisi altına aldı,  Ankara Valiliği de bir açıklama yaparak okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu

Ankara'da okullara kar tatili: Yola çıkanlara kar uyarısı
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Ankara'da okullara kar tatili: Yola çıkanlara kar uyarısı

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm kenti beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı. Yoğun yağış nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti.
Karın keyfini çıkarmak için Kuğulupark’a gelen Ankaralılar, ellerindeki poşetlerle karda kaydı, kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Yağışın etkisiyle görüş mesafeleri kısalan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, şehrin ana arterlerinde tuzlama çalışması yaptı.

OKULLAR TATİL

Ankara Valili'ği tarafından yapılan açıklamaya göre,Ankara'da okullar bir gün eğiyime ara verdiler.Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Ankara'da bu geceden itibaren yoğun kar yağışı görülecek.  
  Ankara Valiliği yaptığı açıklama şöyle:"İlimiz genelinde görülen kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 29.12.2016 Perşembe günü Milli Eğitime Bağlı resmi, özel Temel ve Orta Öğretim Kurumları (Kreş, Anaokulu, Ortaokul ve Liseler) 1 gün tatil edildi. " 
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