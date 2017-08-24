Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.273
DOLAR
3.4837
STERLİN
4.4599
EURO
4.1128
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper...
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu
İrem Yaman 62 kiloda altın...
Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye çarptı: 5 ölü

Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye çarptı: 5 ölü

Eskişehir-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 10:36
Ankara'da yolcu otobüsü köprüye çarptı: 5 ölü

ANKARA(AA) - İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Otobüste sıkışanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.

Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muhabir: Hamdi Çelikbaş,Kemal Karadağ

Son Güncelleme: 24.08.2017 10:48
Anahtar Kelimeler:
Yolcu OtobüsüTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime
Adalet Bakanı Gül: Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı
Adalet Bakanı Gül: Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı
Soylu'dan Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama
Soylu'dan Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu
İSG'nin yeni CEO'su Göral oldu
OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak
OYAK, konut ve sanayi üssü yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim