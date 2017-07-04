Kızlık Zarı Dikimi
İsteyerek ya da istenmeyen bir şekilde kızlık zarında yırtılma meydana gelmiş ise ve Ankara’da yaşıyorsanız küçük bir cerrahi operasyonla bu sorun ortadan kaldırılabilir. Mesela Ankara kızlık zarı dikimi denilince bulunduğunuz bölgedeki hastanelerde bu operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen bu yöntem kesinlikle ağrı veya acı hissine kapılmanıza olanak taşımamaktadır.
Kızlık Zarı Dikimi Ankara
Kızlık zarının istenmeden yırtılması hiçbir şekilde karşı cinsinize anlatılması oldukça zor ola konulardan birisidir. Eğer siz kendinizden eminseniz bilmelisiniz ki bir bisiklete binmenin ya da sivri bir yere düşmenizin sonucunda bile kızlık zarında yırtılma meydana gelebilir. Bu sebeple kızlık zarı dikimi Ankara bölgesinde oldukça geniş bir şekilde tercih edilen çözümlerden birisidir. Ayrıca bilerek yapılan kızlık zarı yırtılmasına da cerrahi müdahale ile çözüm bulunabilmektedir. Ağrısız, sancısız bir şekilde bu küçük operasyonda önce muayene edilir ve gerekli işlemlerin başlanmasında sizin isteğinize göre bölgesel uyuşturma ya da genel uyuşturma yöntemleri ile ilgili alana dikiş atılarak çözümlenmektedir. Bu süreçte atılacak olan dikişleri aldırmanıza gerek bile yoktur. Çünkü tıbbi malzemelerin geliştirilmesinde ön planda olan kendi kendine yok olan dikiş ipleri kullanılmaktadır.Kürtaj fiyatları için de yazımızı incelemeniz faydalı olacaktır.