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04 Temmuz 2017 Salı 12:26

Ankara Kızlık Zarı Dikimi

Kızlık zarı denildiği zaman bizim örf ve adetlerimize göre oldukça önemli bir yere sahip olduğunu bilmekteyiz.

Ankara Kızlık Zarı Dikimi
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Kızlık zarı denildiği zaman bizim örf ve adetlerimize göre oldukça önemli bir yere sahip olduğunu bilmekteyiz. Günümüzde genç kızların evlenmeden önce oldukça meşgul olduğu konulardan birisi hiç şüphesiz kızlık zarı konusu olmaktadır. Bunlardan bazıları ‘’ ya kızlık zarım esnekse ‘’ ya da ‘’ ya kızlık zarım bilmeden yırtılmışsa ‘’ ya da ‘’ kızlık zarım bozuk ne yapacağım ‘’ şeklinde olmaktadır. Aslında çok farklı tiplerde kızlık zarlarının yapıları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi oldukça önemlidir. Nedir peki, ‘’ esnek kızlık zarı ‘’ olmaktadır. Esnek kızlık zarı nasıl bir sorun çıkarabilir ki diyenler muhakkak olacaktır. Sonuçta kızlık zarının yırtık ya da bozuk olmadığı apaçık ortadadır şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu sebeple biz deriz ki; esnek olan kızlık zarının ilişki sırasında esnemesi neticesinde yırtılmaya bağlı bir kan miktarının gelmemesi ve karşı cinsinizin sizden şüphe edeceği anlamına gelmektedir. Bu sebeple muayene olunmasında fayda vardır. Yırtık olan ya da bozulmuş olanlar için kızlık zarı dikimi denilen tıbbi bir müdahale ile ortadan kaldırılabilen bir çözüm niteliği de taşımaktadır.
Kızlık Zarı Dikimi
İsteyerek ya da istenmeyen bir şekilde kızlık zarında yırtılma meydana gelmiş ise ve Ankara’da yaşıyorsanız küçük bir cerrahi operasyonla bu sorun ortadan kaldırılabilir. Mesela Ankara kızlık zarı dikimi denilince bulunduğunuz bölgedeki hastanelerde bu operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen bu yöntem kesinlikle ağrı veya acı hissine kapılmanıza olanak taşımamaktadır.
Kızlık Zarı Dikimi Ankara
Kızlık zarının istenmeden yırtılması hiçbir şekilde karşı cinsinize anlatılması oldukça zor ola konulardan birisidir. Eğer siz kendinizden eminseniz bilmelisiniz ki bir bisiklete binmenin ya da sivri bir yere düşmenizin sonucunda bile kızlık zarında yırtılma meydana gelebilir. Bu sebeple kızlık zarı dikimi Ankara bölgesinde oldukça geniş bir şekilde tercih edilen çözümlerden birisidir. Ayrıca bilerek yapılan kızlık zarı yırtılmasına da cerrahi müdahale ile çözüm bulunabilmektedir. Ağrısız, sancısız bir şekilde bu küçük operasyonda önce muayene edilir ve gerekli işlemlerin başlanmasında sizin isteğinize göre bölgesel uyuşturma ya da genel uyuşturma yöntemleri ile ilgili alana dikiş atılarak çözümlenmektedir. Bu süreçte atılacak olan dikişleri aldırmanıza gerek bile yoktur. Çünkü tıbbi malzemelerin geliştirilmesinde ön planda olan kendi kendine yok olan dikiş ipleri kullanılmaktadır.Kürtaj fiyatları için de yazımızı incelemeniz faydalı olacaktır.
 
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