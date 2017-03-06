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06 Mart 2017 Pazartesi 14:45

Ankara'nın En İyi Pastacısı Liva Pastaneleri Hakkında Bilmedikleriniz

Liva Pastaneleri Ankara’nın en meşhur ve eski pastaneleri arasında yer almaktadır.

Ankara'nın En İyi Pastacısı Liva Pastaneleri Hakkında Bilmedikleriniz
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Liva Pastaneleri Ankara’nın en meşhur ve eski pastaneleri arasında yer almaktadır. Hacıosmanoğlu Gıda, İnşaat Sanayi Ltd. Şti. Bünyesinde bulunan Liva Pastaneleri’nin tarihi 1970’li yıllara kazar uzanmaktadır. Liva Pastanesi’nin kurucusu Cumali Hacıosmanoğlu 1970’li yılların başında tüp bayisi olarak çalışırken bu işini bırakarak unlu mamuller ve ekmek imalatı yapmaya başlamıştır. Fırın ve pastaneler tüp satışı yapan Hacıosmanoğlu işlerini bu yönde ilerletmeye karar verdikten sonra Ankara’nın en büyük ve köklü fırınlarından birisini kurmuştur. Ankara’nın 100. Yıl semtinde doğal ekmek imalatı yapan Cumali Hacıosmanoğlu’nun başlattığı rüzgar 30 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Çıkış noktası oldukça ilginç olan Liva Pastanelerinin bu bilinmeyen özelliği duyanları her zaman şaşırtmaktadır.
 
Ekmek Varsa Pasta Vardır
 
Liva Pastanesi ile ilgili gelişmelerin en önemlileri ikinci kuşak Hacıosmanoğluları ile başlamıştır. Liva’nın günümüzdeki kendine has tarifleri ve konsepti için uzun yıllar çalışan Zafer, Reyhan, Muhammet ve Erdem Hacıosmanoğlu ekmek üretimi ile başladıkları süreçte tatlı ve tuzlu kuru pasta üretimi, yaş pasta üretimi, çikolata üretimi ve özel tasarım pasta üretimi ile Liva’nın bugünkü haline gelmesini sağlamışlardır. Her zaman mevcut işlerini geliştirmenin, yeniliklere açık olmanın gerekliliğinin farkında olan Hacıosmanoğlu ailesi için Ankara’nın en iyi pastalarını ürettikleri serüven 1993 yılında başlamıştır.
 
Aşağı Ayrancı Şubesi ile Yenilenme
 
Liva’nın pastacılık ile ilgili ilk adımlarının atılması Liva Aşağı Ayrancı Şubesi’nin açılışı ile birlikte olmuştur. Pastacılık alanında adımlar atan Liva bu süreçte kendine has tarifler geliştirmeye başlamıştır. Pasta yapımında kullanılan pandispanya, krema gibi malzemeler için özel tarifler geliştiren pastane aynı zamanda sadece kendi vitrinlerinde bulunan  pastaları ile de dikkat çekmeyi başarmıştır.
 
Yüksek Standartlar ve Kalite
 
Müşteri memnuniyeti ile ilgili yaptığı yatırımlar ve yenilikler sayesinde hizmet kalitesini sürekli güncelleyen Liva’nın bu alanda öne çıkan projeleri vardır. ISO 9001:2000 Kalite Sistem Şartlarına ve HACCP standartlarına uygunluk konusunda oldukça titiz davranan Liva hem çalışanlarının hem de şubelerinin bu konuda taviz vermeksizin eğitimli ve donanımlı olmasını sağlamaktadır. Güvenilir bir firma olmak için gerekenlerin farkında olan Liva’nın önceliği her zaman kalite olmuştur. Öncelikle üretim ağında sadece kalitesine gerçekten inandığı ürünleri tercih eden Liva ayrıca müşterilerine doğal lezzetler sunmak için “Liva Mevsimlik” projesini hayata geçirmiştir.  Liva’nın ilgi çeken ve takdir edilmesi gereken bu konsepti her lezzetin doğal olarak üretildiği zamanlarda tüketilmesine dayanıyor. Kış meyvelerinin kışın yaz meyvelerinin ise yazın tercih edildiği Liva Mevsimlik projesi doğal ve lezzetli ürünler sunuyor. Çileği en güzel mevsiminde en kokulu ve tatlı haliyle sunan Liva kestane, mandalina, portakal, kivi, kiraz, balkabağı gibi lezzetler için de aynı konsepti benimsiyor. Liva’nın mevsim konsepti için seçtiği malzemeler ile üretilen ürünlerin büyük bir çoğunluğu da firmanın kendi özel tarifi oluyor.
 
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