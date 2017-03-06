Ankara'nın En İyi Pastacısı Liva Pastaneleri Hakkında Bilmedikleriniz

Ekmek Varsa Pasta Vardır
Liva Pastanesi ile ilgili gelişmelerin en önemlileri ikinci kuşak Hacıosmanoğluları ile başlamıştır. Liva’nın günümüzdeki kendine has tarifleri ve konsepti için uzun yıllar çalışan Zafer, Reyhan, Muhammet ve Erdem Hacıosmanoğlu ekmek üretimi ile başladıkları süreçte tatlı ve tuzlu kuru pasta üretimi, yaş pasta üretimi, çikolata üretimi ve özel tasarım pasta üretimi ile Liva’nın bugünkü haline gelmesini sağlamışlardır. Her zaman mevcut işlerini geliştirmenin, yeniliklere açık olmanın gerekliliğinin farkında olan Hacıosmanoğlu ailesi için Ankara’nın en iyi pastalarını ürettikleri serüven 1993 yılında başlamıştır.
Aşağı Ayrancı Şubesi ile Yenilenme
Liva’nın pastacılık ile ilgili ilk adımlarının atılması Liva Aşağı Ayrancı Şubesi’nin açılışı ile birlikte olmuştur. Pastacılık alanında adımlar atan Liva bu süreçte kendine has tarifler geliştirmeye başlamıştır. Pasta yapımında kullanılan pandispanya, krema gibi malzemeler için özel tarifler geliştiren pastane aynı zamanda sadece kendi vitrinlerinde bulunan pastaları ile de dikkat çekmeyi başarmıştır.
Yüksek Standartlar ve Kalite
Müşteri memnuniyeti ile ilgili yaptığı yatırımlar ve yenilikler sayesinde hizmet kalitesini sürekli güncelleyen Liva’nın bu alanda öne çıkan projeleri vardır. ISO 9001:2000 Kalite Sistem Şartlarına ve HACCP standartlarına uygunluk konusunda oldukça titiz davranan Liva hem çalışanlarının hem de şubelerinin bu konuda taviz vermeksizin eğitimli ve donanımlı olmasını sağlamaktadır. Güvenilir bir firma olmak için gerekenlerin farkında olan Liva’nın önceliği her zaman kalite olmuştur. Öncelikle üretim ağında sadece kalitesine gerçekten inandığı ürünleri tercih eden Liva ayrıca müşterilerine doğal lezzetler sunmak için “Liva Mevsimlik” projesini hayata geçirmiştir. Liva’nın ilgi çeken ve takdir edilmesi gereken bu konsepti her lezzetin doğal olarak üretildiği zamanlarda tüketilmesine dayanıyor. Kış meyvelerinin kışın yaz meyvelerinin ise yazın tercih edildiği Liva Mevsimlik projesi doğal ve lezzetli ürünler sunuyor. Çileği en güzel mevsiminde en kokulu ve tatlı haliyle sunan Liva kestane, mandalina, portakal, kivi, kiraz, balkabağı gibi lezzetler için de aynı konsepti benimsiyor. Liva’nın mevsim konsepti için seçtiği malzemeler ile üretilen ürünlerin büyük bir çoğunluğu da firmanın kendi özel tarifi oluyor.