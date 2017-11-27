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Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden

AÜ Erasmus Öğrenci Topluluğu İtalya'da düzenlenen UNICA Öğrenci Konferansında, "Yeşil Üniversiteler" ve "Mülteciler Konusunda Üniversitelerin Yapabilecekleri" forumlarında birincilik ödülü kazandı.

Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden

AÜ Erasmus Öğrenci Topluluğu İtalya'da düzenlenen UNICA Öğrenci Konferansında, "Yeşil Üniversiteler" ve "Mülteciler Konusunda Üniversitelerin Yapabilecekleri" forumlarında birincilik ödülü kazandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:45
Ankara Üniversitesine Avrupa'dan 2 ödül birden

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Erasmus Öğrenci Topluluğu (ESN Ankara Üniversitesi), İtalya'da düzenlenen "9'uncu Avrupa Başkent Üniversiteleri Ağı (UNICA) Öğrenci Konferansı"nda, "Yeşil Üniversiteler" ve "Mülteciler Konusunda Üniversitelerin Yapabilecekleri" forumlarında birincilik ödülü kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen konferans çerçevesinde, yüksek öğrenimin kalitesi, öğrenci odaklı öğrenim, öğrenci hareketliliği, yeşil üniversiteler ve mülteciler konusunda üniversitelerin yapabilecekleri gibi konuların yer aldığı tartışma grupları ve paneller düzenlendi.

Konferansa, Ankara Üniversitesinin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri öğrencilerinden Serhan Koray Çifci, Hasan Kara ve Şimal Gürkan, İktisat Bölümünden Esra Özdemir ve Gıda Mühendisliğinden Elif Kendir katıldı.

Forumlarda görüş bildirip video sunumlarıyla üniversitenin tanıtımını gerçekleştiren öğrenciler, konferansın son gününde, "en başarılı forumlar"ın belirlenmesi amacıyla yapılan oylamada "Yeşil Üniversiteler" ve "Mülteciler Konusunda Üniversitelerin Yapabilecekleri" forumlarında birincilik ödülünü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve öğrencileri tebrik eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitenin, 29 Avrupa ülkesi, 288 üniversite ve 550 departman ile "Erasmus+" anlaşması bulunduğunu belirterek, "Bu yıl ilk olarak Avrupa dışı dünya ülkeleriyle de Erasmus programı yapabilmek için yaptığımız 'KA107' başvurusu ile Rusya ve Küba'daki üniversitelerle değişim imkanı yakaladık." ifadesini kullandı.

Muhabir: Sefa Şahin

Anahtar Kelimeler:
Ankara ÜniversitesiAnkara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbişTürkiye
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