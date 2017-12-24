Ankara Valisi Topaca'nın tercihi 'Minik Beşiktaşlı'

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Vali Topaca, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Topaca, bu kategoride, Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde çekilen "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Topaca, "Yaşam" kategorisinde, Muş'un Yukarı Yongalı köyünde yaşayan vatandaşların kışın köyün 7 kilometre uzaklığındaki yaylalardan koyunlarını getirişini anlatan "Koyunların yolculuğu" başlıklı fotoğrafı seçti.

Vali Topaca'nın "spor" kategorisindeki tercihi ise Beşiktaş ile Osmanlıspor'un Vodafone Park'ta karşılaştığı maçı babasıyla izleyen "Minik Beşiktaşlı" isimli fotoğraf oldu.

"Mesaj verecek fotoğrafları seçmeye çalıştım"

Yılın Fotoğrafları Oylaması" için AA'yı tebrik eden Vali Topaca, "Anadolu Ajansının uzun zamandır yaptığı fotoğraf oylaması aslında toplumdaki değişimi, hareketi ve olaylara yaklaşımı ortaya koyması açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, Yılın Fotoğrafları oylamasındaki fotoğraflarda sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her köşesinde yaşanan sorunlarla, insani dramlarla ve aktivitelerle ilgili fotoğraflar arasından seçim yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Spor kategorisinde bir babanın bebeğiyle maçı izleyebilmesi özlediğimiz bir tablodur. O boyutuyla o fotoğrafı seçtim. Diğer resimlerde de günümüzde dünya o kadar gelişmiş ve refah o kadar çok artmış olmasına rağmen bir taraftan da belki insanlık tarihinin önceki dönemden de gördüğü acılardan, dramlardan çok daha fazlasını yaşadığımızı görüyoruz. O anlamda da biraz dikkati oraya çekmek için duyarlılığı, insanlığı hatırlatacak, insanlara bu tür şeylerin yapılmaması gerektiği konusunda mesaj verecek fotoğrafları seçmeye çalıştım. Güzel örneklerin insanlığa duyurulması anlamında seçtiğimiz fotoğrafların basılması, yayılması ve insanlara dağıtımı da büyük önem taşıyor. Bu vesileyle hayırlı olmasını ve insanlığın sorunlara daha duyarlı hale gelmesine katkı yapmasını diliyorum."

Muhabir: Muhammed Boztepe