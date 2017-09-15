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Ankara'da FETÖ'den 71 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara'da FETÖ'den 71 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

15 Eylül 2017 Cuma 14:20
Ankara'da FETÖ'den 71 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63 ve halen Milli Eğitim Bakanlığında görevli 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Başsavcılığın talimatıyla bu sabah başladığı belirtildi.

Kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan şüphelilerin idareci ve öğretmen oldukları bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla, şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Muhabir: Sertaç Bulur, Barış Kılıç

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıByLockFETÖTürkiye
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