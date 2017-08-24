Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.058
DOLAR
3.4827
STERLİN
4.4597
EURO
4.1123
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada eski Albay Özçetin'in savunması alındı.

Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada eski Albay Özçetin'in savunması alındı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 20:33
Ankara'ya bomba yağdıran emirlerini hatırlamadı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini organize ettiği belirtilen eski Albay Ahmet Özçetin'in savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada savunma yapan sanık Özçetin, darbeci pilotlara Ankara'daki çeşitli noktaları bombalama emri verdiği konuşmaları hatırlamadığını savunarak, "Konuşmaların bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Bana ait olsa bile hangi şartlarda gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Böyle bir ortamda kimse konuşmasını serbest iradesi ile yapamaz." ifadelerini kullandı.

"Akıncı Üssünün baş FETÖ'cüsü"

İddianamede, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olarak darbe kalkışmasından önce Akıncı Üssü'nde toplantılar düzenleyen Özçetin, sanık eski Yarbay Hakan Karkuş'un darbe yapılacağını açıkladığı toplantıya Ankara'da vurulacak hedeflerin listesini getirdiği belirtiliyor.

İddianamede, yetkisi olmamasına rağmen darbe girişiminin yaşandığı gece uçaklara mühimmat yükletmesini sağladığı ifade edilen Özçetin'in, Akıncı'dan havalanıp sivillere bomba yağdıran uçakların sevk ve idaresini bizzat yaptığı vurgulanıyor.

Bombalama yapan pilotlardan sanık eski Üsteğmen Müslüm Macit, ifadesinde, Özçetin'in "Genelkurmay Başkanlığı üstünde mach üstü geçiş serbest. Polis özel harekatta hareketlilik olursa ateş serbest." şeklinden emir verdiğini aktardı.

Harekat merkezinde pilotlara "Yurtta Sulh harekatı başladı." şeklinde bilgilendirme yapan Özçetin, daha sonra TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis Özel Harekat, Ankara Emniyeti ve TÜRKSAT'ın bombalanması emrini verdiği iddia edildi.

Meclisi bombalayan pilot Hasan Hüseyin Balıkçı, ifadesinde Özçetin için "Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü" demişti.

Davanın 18'inci celsesi tamamlandı

18'inci celsesi tamamlanan davaya, eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuyla devam edilecek.

Muhabir: Ferdi Türkten, Tanju Özkaya

Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü DavasıAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiSanık Ahmet özçetinTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
IGMG Genel Sekreteri Altaş: Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçilmeli
IGMG Genel Sekreteri Altaş: Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçilmeli
Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin
Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin
Brezilya'da tekne battı: 22 ölü
Brezilya'da tekne battı: 22 ölü
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu
Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı
Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim