Annelerden Afrin'deki askerlere moral mektubu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de oturan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Biz tüm askerlerin annesiyiz" düşüncesiyle Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral mektubu kaleme aldı.

Kağıthane'deki Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda bir araya gelen kadınlar, "Biz tüm askerlerin annesiyiz" sloganıyla Afrin'de görev yapan askerlere yönelik mektup yazdı. Mektuplar, Kağıthaneli kadınlar tarafından askerler için örülen kışlık iç kıyafet ve çoraplarla birlikte Afrin'e gönderilecek.

Programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Bugün burada hem kadınlar gününü kutluyor hem de cephede, bizlerin rahat uyuyabilmesi için gecesi gündüzü olmadan görev yapan Mehmetçiğimize mektuplarımızı kaleme alıyoruz." dedi.

Özellikle annelerin dualarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Onlara verebileceğimiz küçük bir mutluluk ve motivasyon bile bizler için paha biçilemez bir gurur olacaktır." dedi.

Bu arada, kadınlar tarafından kaleme alınan mektuplar, Kağıthane Belediyesi'nin internet sitesinde yayımlanacak.



