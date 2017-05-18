﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2017 Perşembe 01:12

Annesinin intiharına tanık oldu; Küçük kız dehşeti yaşadı

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2 çocuk annesi bir kadın av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Kadının 8 yaşındaki kızı, şok içinde 1 saat boyunca annesinin cenazenin yanında evde babasını bekledi.

Annesinin intiharına tanık oldu; Küçük kız dehşeti yaşadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Annesinin intiharına tanık oldu; Küçük kız dehşeti yaşadı

Antalya Kemer'de 2 çocuk annesi genç bir kadın av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Kadının 8 yaşındaki kızı, şok içinde 1 saat boyunca annesinin cenazenin yanında evde babasını bekledi.
Antalya haberleri
Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Ebru Erkal G. (37), mesaisi bitince Yeni Mahalle’deki evine geldi. 1 saat sonra da kadının 8 yaşındaki kızı H.G., okuldan gelerek odasına gitti.

Maddi sıkıntı nedeniyle zor günler yaşadığı öne sürülen genç kadın, saat 16.30 sıralarında evde bulunan av tüfeğini kafasına dayayarak intihar etti. Annesi intihar ettiği sırada evde bulunan kızı H.G. ise şok içerisinde babası İbrahim G. gelene kadar annesinin cesediyle evde kaldı.

Saat 17.30 sıralarında eve gelen İbrahim G., kızının, “Baba anneme baksana, yatak odasında” diye bağırması üzerine odaya koşunca eşini kanlar içindeki buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kadının ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, İbrahim G. ise yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



 
Tunceli#039;de polis noktasına intihar saldırısı
Tunceli'de polis noktasına intihar saldırısı
Gizem Zülal Kaynar; İntihar mı? Cinayet mi?
Gizem Zülal Kaynar; İntihar mı? Cinayet mi?
Boğaziçili Gizem Zülal Kaynar#039;ın sır dolu intiharı:
Boğaziçili Gizem Zülal Kaynar'ın sır dolu intiharı:
Bursa#039;da liseli genç okulda dehşet saçtı: Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalktı
Bursa'da liseli genç okulda dehşet saçtı: Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalktı
Eski vali Çetin Birmek intihar etti
Eski vali Çetin Birmek intihar etti
İzmir Konak#039;ta intihar: Alkollü kadını ölümden polis kurtardı
İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden polis kurtardı
Genç kıza tecavüz edip intihara sürükleyen zanlıyı döverek öldürdüler
Genç kıza tecavüz edip intihara sürükleyen zanlıyı döverek öldürdüler
İBB#039;de intihar; İBB Güvenlik amiri intihar etti
İBB'de intihar; İBB Güvenlik amiri intihar etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Antalya Haberleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da kızını rehin alan adam teslim oldu Konya'da kızını rehin alan adam teslim oldu
Belediye'den çevre temizliğine dualı beddualı çözüm Belediye'den çevre temizliğine dualı beddualı...
Sultangazi'de Suriye ve Afgan kökenli 300 kişi tahliye edildi Sultangazi'de Suriye ve Afgan kökenli 300 kişi...
Laf attığı kızın boğazında sigara söndüren maganda tutuklandı Laf attığı kızın boğazında sigara söndüren...
İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor
Üniversiteli kız hocasıyla yasak aşk yaşadı, çocuklarına 'devlet baksın' diye dava açtı Üniversiteli kız hocasıyla yasak aşk yaşadı,...
Yukarı Çık

Konya'da kızını rehin alan adam teslim...
Konya'da boşandığı eşini evde bulamayan bir adam, boş bir arazide aracını durdurup, kızını av...

Haberi Oku