Anneyi yakından ilgilendiren yönetmelik Başbakanlıkta

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmelik Taslağı'nı Başbakanlığa gönderdiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) 2017 yılı Kasım ayı toplantısı Bakan Sarıeroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcileri katıldı.

Kamu personeline yönelik güncel konuların ele alındığı toplantıda, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu kurumları arasında sosyal diyaloğun artırılması için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun önerisi üzerine KPDK çalışmalarını takip etmek ve gündemini belirlemek amacıyla sendikalar ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir alt komisyonun kurulmasına ve KPDK'nın daha sık aralıklara toplanmasına karar verildi.

"Kümülatif artış yüzde 17,54 olarak gerçekleşecek"

Sarıeroğlu, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu çalışanlarının aylıklarında ve diğer haklarında son derece önemli kazanımlar sağlandığını belirterek, iki yıllık süreçte kamu görevlilerinin aylıklarına yapılan kümülatif artışın yüzde 17,54 olarak gerçekleşeceğini bildirdi.

İmzalanan toplu sözleşmenin, birçok önemli düzenlemeyi de içerisinde barındırdığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarında kreş hizmeti sunulmasının önemine vurgu yapılması, çalışma koşullarının engelliler için uyumlu hale getirilmesi, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına çocuk yardımının artırımlı ödenmesi, helal gıda sertifikasına yönelik farkındalığın ön plana çıkarılması, yasal izni olmayan kamu çalışanlarının Hac ibadetlerinde aylıksız izinli sayılması ve kamu misafirhanelerinden tüm memurların yararlanması ilkesinin vurgulanması bu sözleşmede ele alınan önemli konulardan sadece birkaçıdır."

Bakan Sarıeroğlu, şehit yakını, gazi, gazi yakını, engelli ve devlet koruması altındakilerin kamuya atamasına ilişkin de toplu sözleşme görüşmelerinin hemen akabinde 2 bin 363 engelli vatandaşı kamu kurumlarına atadıklarını belirtti.

Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki yıl için de 5 bin engelli kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğimizi duyurduk. Ayrıca devlet koruması altındaki çocuklarımızın ataması için kasım ayı içerisinde ilana çıktık. İlan ettiğimiz 3 bin 251 kadroya inşallah en kısa sürede atama yapacağız. Bakanlık görevini devraldığım günden bu yana yaptığımız 4 atama kurasında ise toplam bin 48 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik. Ayrıca ilkokul, ilköğretim ve ortaokul mezunu gazilerimizin memur kadrolarına atanmasını öngören Kanun Tasarısı da TBMM Genel Kurulunda kabul edildi."

Havacılık tazminatına ilişkin beklentilerin de karşılandığına değinen Sarıeroğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 15 Şubat 2016'dan itibaren havacılık tazminatı ödenmesine imkan sağlayan Yüksek Planlama Kurulu kararının 8 Ekim 2017'de imzalandığına dikkati çekti.

Bakan Sarıeroğlu, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir diğer konunun da doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği olduğuna işaret ederek, "Çocuk okul çağına gelinceye kadar yarım zamanlı çalışabilme hakkının kullanımını düzenleyen Yönetmelik Taslağı'nı Başbakanlığa gönderdik." ifadesini kullandı.

Muhabir: Aynur Ekiz