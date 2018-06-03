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Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 9 göçmen hayatını kaybetti.

Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 9 göçmen hayatını kaybetti.

03 Haziran 2018 Pazar 11:17
Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü

Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece 02.22'de Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası 2,5 deniz mili güneybatısında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, Sahil Güvenlik hava vasıtaları ile tespit edilen 3'ü erkek, 1'i kadın 4 göçmen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından bir kişi (erkek) daha kurtarıldı. Göçmenler, Kekova'ya intikal ettirilerek 112 Acil sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 6'sı çocuk 9 göçmenin (2 erkek, 1 kadın, 6 çocuk) ise cansız bedeni denizden alındı.

Kurtarılan göçmenlerin beyanlarında, teknede 14-15 kişi oldukları yönünde ifadeler yer aldı. Halen, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi de aranıyor.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu

Son Güncelleme: 03.06.2018 10:33
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGöçmenAntalya
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