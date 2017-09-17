Antalya Adrasan'da Tur otobüsü kaza yaptı, 4 ölü 27 yaralı var

Antalya'da Tur otobüsü kaza yaptı, 4 ölü 27 yaralı var

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsü şarampole yuvarlandı. Yaralıların olduğu belirtilen kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.Kumluca İlçesi'nde tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan tur midibüsü kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Adrasan Mahallesi'ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Adrasan'a tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirtilmeyen, 07 LTK 61 plakalı özel bir firmaya ait tur midibüsü, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi de yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yoldan geçen araçlardan inenler de kurtarma ekiplerine yardımcı oldu. Sedyeye konulan yaralılar kayalık alandan yola çıkarılarak ambulanslara bindirildi. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere yönlendirildi.