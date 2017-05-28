﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Mayıs 2017 Pazar 01:45

Antalya'da trafik kazası, 1 ölü 5 yaralı var

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası, 1 ölü 5 yaralı var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Antalya'da trafik kazası, 1 ölü 5 yaralı var


Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2'si polis 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre feci kaza dün akşam saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre araçtan düşen bir parçayı almak için üst geçitte duran Gürkan Gürzal (22) idaresindeki 07 MGG 48 plakalı otomobile, Mehmet Ali Sert idaresindeki 07 A 28232 plakalı polis otosu otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Gürzal ile aynı araçta bulunan Ramazan Serdar Ceylan (20), Ramazan Can Aydoğmuş (20), Burak Ünlütaş ile polis aracı sürücüsü Mehmet Ali Sert ve yanındaki polis memuru Nazmi Koz yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Ramazan Serdar Ceylan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş, yaralı olarak kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hayatını kaybetti. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Antalyada Trafik Kazası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da anne dehşeti; 56 günlük bebeğini zehirledi Samsun'da anne dehşeti; 56 günlük bebeğini...
Manisa Turgutlu'da kaza, 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü Manisa Turgutlu'da kaza, 2'si çocuk 5 kişi...
Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay için tutuklama kararı Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay için tutuklama...
Cihangir Atmaca ARANIYOR Cihangir Atmaca ARANIYOR
Bağcılar'da doğalgaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü Bağcılar'da doğalgaz patlaması, facianın...
Markette küçük çocukları taciz eden sapık alarmı Markette küçük çocukları taciz eden sapık alarmı
Yukarı Çık

Samsun'da anne dehşeti; 56 günlük bebeğini...
Samsun'da 56 günlük bebeğini ilaç içirerek öldüren bir kadın intihara kalkıştı.

Haberi Oku