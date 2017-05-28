Antalya'da trafik kazası, 1 ölü 5 yaralı var

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2'si polis 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre feci kaza dün akşam saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre araçtan düşen bir parçayı almak için üst geçitte duran(22) idaresindeki 07 MGG 48 plakalı otomobile,idaresindeki 07 A 28232 plakalı polis otosu otomobile arkadan çarptı.Kazada, otomobil sürücüsüile aynı araçta bulunan(20),(20),ile polis aracı sürücüsüve yanındaki polis memuruyaralandı.Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışanitfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.Yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş, yaralı olarak kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hayatını kaybetti. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.