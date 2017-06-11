﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Haziran 2017 Pazar 14:31

Antalya Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın

Antalya’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kız yurdunda çıkan yangın korkuttu.

Antalya Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Antalya Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Falez Kız Yurdu’nda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. 18 yaşından küçük koruma kararı bulunan çocukların kaldığı yurdun yatakhane bölümünde çıkan yangın sırasında yurttaki çocuklar zemin katta bulunan yemekhaneden tahliye edilerek, bahçeye çıkarıldı. Yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine kısa sürede polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri klimanın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını söndürdü. Yangından dolayı yatakhanede küçük çaplı hasar meydana geldi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavdan çıkan kendini denize attı; LYS stresinden böyle kurtuldular Sınavdan çıkan kendini denize attı; LYS stresinden...
Hamile yolcu trende doğum yaptı: Helin Su adını verdi Hamile yolcu trende doğum yaptı: Helin Su adını...
Beyoğlu Talimhane'de korkutan yangın Beyoğlu Talimhane'de korkutan yangın
Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı
Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu Bodrum Gümbet Koyu'nda ceset bulundu
Travesti'ye verilen trafik cezasına AYM'den onay Travesti'ye verilen trafik cezasına AYM'den...
Yukarı Çık

Sınavdan çıkan kendini denize attı; LYS stresinden...
LYS sonrası denize koşan Antalyalı gençler, sınav stresini bol bol yüzerek atmaya çalıştı. Akdeniz'in...

Haberi Oku