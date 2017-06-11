Antalya Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Falez Kız Yurdu’nda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. 18 yaşından küçük koruma kararı bulunan çocukların kaldığı yurdun yatakhane bölümünde çıkan yangın sırasında yurttaki çocuklar zemin katta bulunan yemekhaneden tahliye edilerek, bahçeye çıkarıldı. Yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine kısa sürede polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri klimanın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını söndürdü. Yangından dolayı yatakhanede küçük çaplı hasar meydana geldi.